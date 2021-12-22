Новогодний кубок КВН Оружейной столицы
26 декабря в концертном зале Тульского государственного университета состоится Новогодний кубок КВН Оружейной столицы.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги и по QR-коду.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 92
26 декабря 2021, воскресенье
17:00
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽