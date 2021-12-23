Екатерина Толстая: Ясная Поляна – место силы для нашей семьи

Обаятельная, открытая, с приятной обезоруживающей улыбкой, Екатерина Толстая – очень приятный собеседник и профессионал с большой буквы.

2021-й для Ясной Поляны стал знаковым – столетний юбилей отметили с большим размахом. Сегодня о Ясной мы говорим уже не просто как о музее, а как об удивительном, уникальном месте, куда каждый день едут люди со всего мира, и каждый открывает для себя здесь что-то новое и интересное.

– Екатерина Александровна, юбилейный для Ясной Поляны год подходит к концу. Чем лично для Вас он запомнился больше всего?

– Этот год был очень сложным и очень ответственным. Музею сто лет! Мы к этому готовились, придумывали разные события, мероприятия. Нам хотелось, чтобы и научная жизнь в этом году была на другом уровне, и театральная. Чтобы все направления деятельности музея стали яркими и запоминающимися. 10 июня у нас было много гостей, которые искренне и с любовью говорили о Ясной Поляне.

То, что музей был организован в 1921 году, мы говорим очень условно. Ясная Поляна открывала свои двери для посетителей и при жизни Толстого. И Софья Андреевна, понимая значение Льва Николаевича, уже сразу после его смерти давала возможность людям увидеть кабинет писателя – то сокровенное место, где он творил, думал, размышлял.

Важно, что в этом году была проведена реставрация зеркал, которая не проводилась с 1954 года. Эти зеркала принадлежали еще деду Льва Николаевича – Николаю Сергеевичу Волконскому, мы датируем их серединой XVIII века… Только подумайте, сколько поколений Толстых и Волконских смотрелись в эти зеркала!

Также важно, что сейчас идет реставрация риги (деревянное рубленое строение с пристройкой и навесом 1905 года постройки, – Прим. авт.). Есть прекрасная концепция того, как в 2023 году сделать там музей. Это новое экспозиционное пространство будет рассказывать о хозяйственной жизни Ясной Поляны.

Также мы открыли замечательный музей в Крапивне. Музеефикация этого самого маленького уездного города удалась – сейчас можно смело говорить, что Крапивна – это музей под открытым небом. Музей земства очень современный, с интересной концепцией, подачей материала. Он рассказывает об общественной деятельности Толстого, о жизни российского общества с середины XIX века и фактически до революции 1917 года, об общественных институтах, о земском здравоохранении, страховании, педагогике.

Также было открыто новое музейное пространство «Л. Н. Т.»

в Музейном квартале на ул. Металлистов. Это наша особая гордость и радость.

– Там есть прекрасная гостиница, где каждый номер носит имя героя Толстого. У Вас там есть любимый номер?

– Я очень люблю номер «Илья Ростов». В образе Ильи Ростова Толстой изобразил своего дедушку Илью Андреевича Толстого. Это человек широкой души, хлебосольный, радушный. В этот номер заходишь – и такое сразу ощущение, что тебе здесь особенно рады. У постоянных посетителей гостиницы уже есть свои любимые номера. Было приятно, когда в Тулу приехала семья Левиных и попросилась в номер «Константин Левин».

Еще два важных события года – открытие новой экспозиции в музее Толстого в Чечне, в станице Старогладовской, и открытие в Сеуле памятника Толстому. В Южной Корее очень любят Толстого, считают его одним из лучших писателей в мире.

– Какие планы у музея в 2022 году?

– Мы начинаем готовиться к следующему юбилею – 200-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого, который будем отмечать в 2028 году. Кажется, что семь лет – это много, но на самом деле они пролетят быстро. Уже было распоряжение Президента России Владимира Путина о подготовке празднования 200-летия Толстого. За 2022 год должен быть сформирован оргкомитет и составлен перечень мероприятий. Всё должно быть положено на бумагу.

– Но это не значит, что все традиционные фестивали и мероприятия будут забыты?..

– Конечно, нет. Я надеюсь, что человечество справится с пандемией, и у нас будет возможность не уходить в онлайн, а встречаться лично. В наших планах есть и лекции в ДК, и театральный фестиваль «Толстой», и детский фестиваль искусств «Зимние встречи в Ясной Поляне», и работа со студенческими театрами…

Очень надеемся, что в следующем году удастся провести очередной съезд семьи Толстых, которого мы все так ждем.

Нам бы очень хотелось, чтобы члены семьи приняли участие в обсуждении подготовки к юбилею Толстого.

– Знаю, что один из ваших сыновей уже работает в Ясной Поляне в новом кинотеатре «Время кино» в ДК...

– Младший сын, Иван, сам пришел к нам с идеей – показывать фильмы в ДК. Для нас было важно, что Ваня захотел поддержать именно это направление – кино в Ясной Поляне. Он сотрудничает с Фондом кино, и есть возможность подобрать интересную программу. Ваня хочет, чтобы в Ясной Поляне был не просто кинотеатр, а киноклуб, который бы собирал любителей кино, где устраивались бы дискуссии, куда бы приезжали киноведы. Все предпосылки к тому, чтобы это случилось, есть.

Ваня окончил ВГИК, мастерскую Сергея Соловьева. Поэтому сейчас и он, и его девушка, режиссер Стася Венкова, очень переживают смерть своего учителя. Соловьев для них был наставником, всегда помогал советом, поддерживал по-отцовски. Уход Сергея Александровича и для нас, и для ребят, для выпускников стал сильным ударом.

– Как Вам работается с сыном? Родственные связи помогают или мешают работе?

– Помогают! Очень радостно, что дети выросли, что у каждого есть свое направление интересов. Например, в этом году куратором фестиваля «Толстой» стала Екатерина Толстая, младшая дочь Владимира Ильича. Она человек очень цельный, организованный, у нее все получилось очень здорово.

В этом году стартовал проект «Школа литературной критики» им. В. Я. Курбатова, это направление возглавила Анастасия Толстая, старшая дочь. Дети выросли, и их знания, их энергия и свежий взгляд важны и полезны Ясной Поляне. Нам, родителям, очень приятно, что для детей Ясная Поляна – не пустой звук, для них это место силы, которое они очень любят.

– В следующем году исполняется 10 лет с тех пор, как Вы стали директором музея...

– Да, 2012 год стал для нас таким неожиданным. Было принято решение, что Владимир Ильич Толстой с должности директора музея переходит на работу в администрацию Президента советником по культуре, и мы думали, как будет строиться жизнь нашей семьи. Все было сложно, но мы со всем справились, и вот уже 10 лет я работаю директором музея-усадьбы «Ясная Поляна». Конечно, за эти годы набираешься опыта. Опыта общения с разными людьми, опыта принятия решений.

– Самый ценный для Вас проект за 10 лет?

– Театральный фестиваль «Толстой», который мы провели первый раз в 2016 году. Я считаю, что это некий новый уровень для Ясной Поляны, взлет нового интереса к Толстому. Мы поняли, что Толстой актуален как никогда.

– Насколько Владимир Ильич сейчас помогает Вам?

– Мы всегда советуемся друг с другом. Когда Владимир Ильич перешел на работу в администрацию Президента, было важно сохранить преемственность всех тех проектов, направлений, что уже здесь были. Чтобы все, что было задумано, продолжало развиваться. Так что без Владимира Ильича никуда. Он для меня мой любимый человек, муж, друг и конечно же советчик.

– Что для Вас Ясная Поляна сейчас?

– Это мой дом. Здесь родились дети, здесь наш дом, наше семейное гнездо. Для Льва Николаевича и Софьи Андреевны именно усадьба Ясная Поляна была гнездом, которое объединяло всю семью. Сейчас семью объединяет наш дом в деревне Ясная Поляна, он центр притяжения, и на все праздники семья собирается именно в нем. Ну а если говорить о музее «Ясная Поляна», то это моя жизнь.

Из досье MYSLO



Екатерина Толстая (Минаева)

Родилась 10 июня 1972 г. в Туле.

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, исторический факультет.

Семья: муж Владимир Толстой, советник Президента России по культуре, сыновья Андрей и Иван.

Любимый фильм: комедии Леонида Гайдая.

Любимый писатель: Лев Толстой.

Любимое произведение: «Анна Каренина».

Любимое блюдо: жареная картошка с грибами.

Любимое место отдыха: на реке Дон.