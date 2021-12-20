Новогодняя ярмарка в AZAZA
26 декабря в AZAZA пройдет Новогодняя ярмарка. Что будет: праздничное настроение, тематические мастер-классы и предсказания на 2022 год, продажа новогодних подарков, дизайнерских украшений, открыток и постеров, уникальной посуды!
А вот что будет на улице: елочный базар, корнер с ёлочными игрушками, еда на гриле, горячий глинтвейн, музыка и тёплые объятия ever.
Приходите есть мандарины, наполняться энергией и новыми знаниями.
Место встречи: ресторан паназиатской кухни AZAZA (Красноармейский просп., 7Б).
Место встречи: ресторан паназиатской кухни AZAZA (Красноармейский просп., 7Б).
Где и когда?
Тула, Тула
26 декабря 2021, воскресенье
13:00
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽