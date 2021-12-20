Новогодняя ярмарка в AZAZA

26 декабря в AZAZA пройдет Новогодняя ярмарка. Что будет: праздничное настроение, тематические мастер-классы и предсказания на 2022 год, продажа новогодних подарков, дизайнерских украшений, открыток и постеров, уникальной посуды!

А вот что будет на улице: елочный базар, корнер с ёлочными игрушками, еда на гриле, горячий глинтвейн, музыка и тёплые объятия ever.

Приходите есть мандарины, наполняться энергией и новыми знаниями.



Место встречи: ресторан паназиатской кухни AZAZA (Красноармейский просп., 7Б).