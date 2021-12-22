Выходные немецкого кино в «Октаве»
25 и 26 декабря в «Октаве» продолжается проект «Выходные немецкого кино». В этот уикенд мы познакомимся с творчеством Вима Вендерса.
25 декабря — фильм «Братья Складановски»
Эта художественно-документальная картина рассказывает о жизни братьев Максе и Эмиле Складановских, немецких изобретателей, который создали первый киноаппарат (на два месяца раньше, чем братья Люмьеры) и показали свое изобретение в действии на публике в театре варьете «Винтергартен».
Отдельные эпизоды фильма были сняты на оригинальную кинокамеру эпохи «великого немого» в характерном для того времени гротескном стиле.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
26 декабря — картина «Комната 666»
Во время Каннского кинофестиваля 1982 года Вим Вендерс по очереди пригласил своих коллег для интервью в комнату. В кадре появляются и высказывают своё мнение известные и значимые в мире кино персоны: Жан Люк Годар, Райнер Вернер Фассбиндер, Вернер Херцог, Микеланджело Антониони, Стивен Спилберг, сам Вим Вендерс и многие другие.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 декабря 2021, суббота
19:00
26 декабря 2021, воскресенье
19:00
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽