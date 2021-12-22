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Выходные немецкого кино в «Октаве»

Выходные немецкого кино в «Октаве»

25 и 26 декабря в «Октаве» продолжается проект «Выходные немецкого кино». В этот уикенд мы познакомимся с творчеством Вима Вендерса. 

 
25 декабря — фильм «Братья Складановски»
 
Эта художественно-документальная картина рассказывает о жизни братьев Максе и Эмиле Складановских, немецких изобретателей, который создали первый киноаппарат (на два месяца раньше, чем братья Люмьеры) и показали свое изобретение в действии на публике в театре варьете «Винтергартен».
 
Отдельные эпизоды фильма были сняты на оригинальную кинокамеру эпохи «великого немого» в характерном для того времени гротескном стиле.
 
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26 декабря — картина «Комната 666»
 
Во время Каннского кинофестиваля 1982 года Вим Вендерс по очереди пригласил своих коллег для интервью в комнату. В кадре появляются и высказывают своё мнение известные и значимые в мире кино персоны: Жан Люк Годар, Райнер Вернер Фассбиндер, Вернер Херцог, Микеланджело Антониони, Стивен Спилберг, сам Вим Вендерс и многие другие.

Вход свободный. Регистрация по ссылке
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 декабря 2021, суббота
19:00
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26 декабря 2021, воскресенье
19:00
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13 января, четверг 20:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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Backstage club
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 400 ₽
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