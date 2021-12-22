Выходные немецкого кино в «Октаве»

25 и 26 декабря в «Октаве» продолжается проект «Выходные немецкого кино». В этот уикенд мы познакомимся с творчеством Вима Вендерса.

25 декабря — фильм «Братья Складановски»

Эта художественно-документальная картина рассказывает о жизни братьев Максе и Эмиле Складановских, немецких изобретателей, который создали первый киноаппарат (на два месяца раньше, чем братья Люмьеры) и показали свое изобретение в действии на публике в театре варьете «Винтергартен».

Отдельные эпизоды фильма были сняты на оригинальную кинокамеру эпохи «великого немого» в характерном для того времени гротескном стиле.

Вход свободный. Регистрация по ссылке.

26 декабря — картина «Комната 666»

Во время Каннского кинофестиваля 1982 года Вим Вендерс по очереди пригласил своих коллег для интервью в комнату. В кадре появляются и высказывают своё мнение известные и значимые в мире кино персоны: Жан Люк Годар, Райнер Вернер Фассбиндер, Вернер Херцог, Микеланджело Антониони, Стивен Спилберг, сам Вим Вендерс и многие другие.



Вход свободный. Регистрация по ссылке.