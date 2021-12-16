Байкерский Новый год
25 декабря в тульском рок-клубе «М2» отметят байкерский Новый год.
Беспощадный в своём гуманизме и любви к жизни. Этой ночью будет можно танцевать даже на барной стойке!
- Неприличные конкурсы;
- Фривольные шуточки;
- Пуританский разврат;
- Бытовое пьянство;
- Пьяный и похабный Дед Мороз.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
25 декабря 2021, суббота
22:00
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽