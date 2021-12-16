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Байкерский Новый год

Байкерский Новый год

25 декабря в тульском рок-клубе «М2» отметят байкерский Новый год.  

Беспощадный в своём гуманизме и любви к жизни. Этой ночью будет можно танцевать даже на барной стойке! 
 
  • Неприличные конкурсы; 
  • Фривольные шуточки; 
  • Пуританский разврат; 
  • Бытовое пьянство; 
  • Пьяный и похабный Дед Мороз.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
25 декабря 2021, суббота
22:00
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Касса
Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым»
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13 января, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Горшенев
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26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Пилот
Купить билет
17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Mad Head / B.Y.O.B.
Купить билет
29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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