26 декабря в Тульском театре «Эрмитаж» новогодний концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band.

«Новый год к нам мчится, скоро всё случится». Вопрос, готовы ли мы к этому?

Как правильно подготовиться к празднику? Конечно, запастись праздничным настроением! Именно на концерте кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band это получится лучше всего.

26 декабря, когда до Нового года останется совсем немного, ребята «зажгут» так, что хватит на все праздники! Присоединяйтесь и вы к нашему Новому году!

Стоимость: от 150 руб.