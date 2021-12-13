Новогодний концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band
26 декабря в Тульском театре «Эрмитаж» новогодний концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band.
«Новый год к нам мчится, скоро всё случится». Вопрос, готовы ли мы к этому?
Как правильно подготовиться к празднику? Конечно, запастись праздничным настроением! Именно на концерте кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band это получится лучше всего.
26 декабря, когда до Нового года останется совсем немного, ребята «зажгут» так, что хватит на все праздники! Присоединяйтесь и вы к нашему Новому году!
Стоимость: от 150 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
26 декабря 2021, воскресенье
17:00
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽