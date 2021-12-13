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Новогодний концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band

Новогодний концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band

26 декабря в Тульском театре «Эрмитаж» новогодний концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band. 

«Новый год к нам мчится, скоро всё случится». Вопрос, готовы ли мы к этому?
Как правильно подготовиться к празднику? Конечно, запастись праздничным настроением! Именно на концерте кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band это получится лучше всего.
 
26 декабря, когда до Нового года останется совсем немного, ребята «зажгут» так, что хватит на все праздники! Присоединяйтесь и вы к нашему Новому году!
 
Стоимость: от 150 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
26 декабря 2021, воскресенье
17:00
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Касса
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Анна Каренина
Купить билет
15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Буратино
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2 - 3 января 2022
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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13 января, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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