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Ночь музеев – 2024, концерт Джизуса и открытие «Том Сойер Феста»: выходные в Туле

Ночь музеев – 2024, концерт Джизуса и открытие «Том Сойер Феста»: выходные в Туле

А еще фестиваль циркового искусства, детский турнир по русскому бильярду и открытие масштабной выставки «Тула. Шедевры. Музеи России» — в нашем обзоре выходных.

Ночь музеев — 2024

Когда: 18 мая, суббота, 18.00.
Где: Тула.
 

Ночь музеев – 2024

18 мая Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Полная афиша — по ссылке.

 

Джизус

Когда: 17 мая, пятница, 19.00.
Где: Backstage.
Стоимость: от 1500 руб. 
 

Джизус

17 мая в Backstage выступит «Джизус». Большой сольный концерт в рамках нового тура — Amor Fati. Зрители услышат любимые треки и новые работы.

 

Открытие нового сезона фестиваля «Том Сойер Фест»

Когда: 18 мая, суббота, 12.00.
Где: Ул. Глеба Успенского, 7.
 

Открытие нового сезона фестиваля «Том Сойер Фест»

18 мая в Туле откроется «Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства партнёров. Ребята возвращают цвет старинным зданиям и дарят новые смыслы историческим центрам городов.

 

Феникс

Когда: 18 мая, суббота, 10.00.
Где: ДК «Туламашзавод».
 

Феникс

18 мая в ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического и циркового искусства «Феникс».

 

Финфест

Когда: 18 мая, суббота, 12.00.
Где: Творческий кластер «Октава».
 

Финфест

18 мая в «Октаве» состоится первый в Туле фестиваль финансовой грамотности. Начиная с 12.30 и до конца дня в кластере пройдут лекции от спикеров и экспертов на тему финансового планирования, налогов, формирования инвестиционного портфеля, тенденций на рынке недвижимости.

 

Тула. Шедевры. Музеи России

Когда: 18 мая, суббота, 10.00.
Где: Выставочное пространство тульского фондохранилища «Фонд искусств».
 

Тула. Шедевры. Музеи России

18 мая в выставочном пространстве тульского фондохранилища «Фонд искусств» откроется масштабная выставка «Тула. Шедевры. Музеи России».

12 ведущих федеральных музеев России представят порядка 300 подлинных предметов. Это Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Политехнический музей, Театральный музей им. А. А. Бахрушина и другие.

 

Детский турнир по русскому бильярду

Когда: 19 мая, воскресенье, 11.00.
Где: Развлекательный комплекс Fusion.
 

Детский турнир по русскому бильярду

19 мая в развлекательном комплексе Fusion пройдет детский турнир по русскому бильярду. 

 

Экскурсии по Всехсвятскому кладбищу

Когда: 17–18 мая, пятница, 18.00, 19.00, 19.30.
Где: Всехсвятское кладбище.
 

Экскурсии по Всехсвятскому кладбищу

17 мая Тульский историко-архитектурный музей открывает сезон экскурсий по Всехсвятскому кладбищу.

 

Квартирник в «Октаве»

Когда: 19 мая, воскресенье, 18.00.
Где: Творческий кластер «Октава».
 

Квартирник в «Октаве»

19 мая в кафе «Октавы» пройдет квартирник, на котором с акустическим концертом выступят группы Sellout, «Угарный гаZzz», «Действуй!».

 

Александр Иванов и группа «Рондо»

Когда: 19 мая, воскресенье, 19.00.
Где: Городской концертный зал.
 

Александр Иванов и группа «Рондо»

19 мая в Городском концертном зале выступит Александр Иванов и группа «Рондо».

 

Парад невест «Белое на белом»

Когда: 18 мая, суббота, 14.30.
Где: Поселок Алимкина Щекинского района.
 

Парад невест «Белое на белом»

18 мая в поселке Алимкина Щекинского района пройдет парад невест «Белое на белом».

У всех желающих девушек, без возрастных ограничений, появится повод достать свадебное платье и еще раз примерить трогательный и нежный образ.

 

Белые розы, розовые слоны

Когда: 18 мая, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Белые розы, розовые слоны

18 мая в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны». 

 

а что в кино?

Летучий корабль

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.
 

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Автор:
вчера, в 08:30 0
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