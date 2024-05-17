Ночь музеев – 2024, концерт Джизуса и открытие «Том Сойер Феста»: выходные в Туле

Ночь музеев — 2024
Где: Тула.
18 мая Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Полная афиша — по ссылке.
Джизус
Где: Backstage.
Стоимость: от 1500 руб.
17 мая в Backstage выступит «Джизус». Большой сольный концерт в рамках нового тура — Amor Fati. Зрители услышат любимые треки и новые работы.
Открытие нового сезона фестиваля «Том Сойер Фест»
Где: Ул. Глеба Успенского, 7.
18 мая в Туле откроется «Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства партнёров. Ребята возвращают цвет старинным зданиям и дарят новые смыслы историческим центрам городов.
Феникс
Где: ДК «Туламашзавод».
18 мая в ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического и циркового искусства «Феникс».
Финфест
18 мая в «Октаве» состоится первый в Туле фестиваль финансовой грамотности. Начиная с 12.30 и до конца дня в кластере пройдут лекции от спикеров и экспертов на тему финансового планирования, налогов, формирования инвестиционного портфеля, тенденций на рынке недвижимости.
Тула. Шедевры. Музеи России
Где: Выставочное пространство тульского фондохранилища «Фонд искусств».
18 мая в выставочном пространстве тульского фондохранилища «Фонд искусств» откроется масштабная выставка «Тула. Шедевры. Музеи России».
12 ведущих федеральных музеев России представят порядка 300 подлинных предметов. Это Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Политехнический музей, Театральный музей им. А. А. Бахрушина и другие.
Детский турнир по русскому бильярду
Где: Развлекательный комплекс Fusion.
19 мая в развлекательном комплексе Fusion пройдет детский турнир по русскому бильярду.
Экскурсии по Всехсвятскому кладбищу
Где: Всехсвятское кладбище.
17 мая Тульский историко-архитектурный музей открывает сезон экскурсий по Всехсвятскому кладбищу.
Квартирник в «Октаве»
Где: Творческий кластер «Октава».
19 мая в кафе «Октавы» пройдет квартирник, на котором с акустическим концертом выступят группы Sellout, «Угарный гаZzz», «Действуй!».
Александр Иванов и группа «Рондо»
Где: Городской концертный зал.
19 мая в Городском концертном зале выступит Александр Иванов и группа «Рондо».
Парад невест «Белое на белом»
Где: Поселок Алимкина Щекинского района.
18 мая в поселке Алимкина Щекинского района пройдет парад невест «Белое на белом».
У всех желающих девушек, без возрастных ограничений, появится повод достать свадебное платье и еще раз примерить трогательный и нежный образ.
Белые розы, розовые слоны
Где: Тульский камерный драматический театр.
18 мая в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».