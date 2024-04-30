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Александр Иванов и группа «Рондо»

Александр Иванов и группа «Рондо»

19 мая в Городском концертном зале выступит Александр Иванов и группа «Рондо».

Это штучный товар, подобный которому сегодня можно пересчитать по пальцам одной руки. Еще в конце 80-х концертная география коллектива была настолько широкой, что им могла бы позавидовать любая современная «звезда». На одной только Аляске (США) группа сыграла более 10 концертов. Из выступлений в Осаке и Токио впоследствии сложился альбом «Рондо в Японии», а все выступления на европейских фестивалях и в клубах и не перечислить. Все эти годы остается неизменным подход музыкантов к звуку и шоу: это всегда работа только живьем и по самым высоким мировым стандартам, с использованием актуальных технологических и художественных решений.

«Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» — эти хиты и многие другие песни зал всегда поёт хором, это любимая музыка нескольких поколений. Это встреча с собственной молодостью, которая никого не оставит равнодушным. Это гарантированное ощущение праздника. Море звука, света, видео и конечно, любимой музыки!

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
19 мая 2024, воскресенье
19:00
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