Открытие нового сезона фестиваля «Том Сойер Фест»
18 мая в Туле откроется «Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства партнёров. Ребята возвращают цвет старинным зданиям и дарят новые смыслы историческим центрам городов.
В этом году волонтеры планируют восстановить два дома — на Гоголевской, 34 и Глеба Успенского, 7.
Открытие состоится 18 мая, 12.00 на ул. Глеба Успенского, 7.
Что будет:
- напитки и угощения, теплое общение с единомышленниками;
- развлекательная программа для детей и взрослых, настольные игры;
Если вы хотите принять участие в судьбе домов, то можно написать в паблик феста.
Где и когда?
Тула , Тула
18 мая 2024, суббота
12:00
18 мая, суббота 00:00
19 мая, воскресенье 00:00
18 мая, суббота 00:00
18 мая, суббота 00:00
12 - 24 мая
18 мая, суббота 00:00