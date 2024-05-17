Клады, складной серп и звуки степи: на Куликовом поле открылась выставка о воинах-кочевниках

Выставка «Воины Великой степи. Юг русской равнины в VIII–X веках» в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом открылась 16 мая.

Экспозиция масштабная и рассказывает историю кочевых народов Русской равнины. Несколько сотен археологических находок, предметов военной истории и этнографии воссоздают образ воина-степняка.

Период насыщен важными историческими событиями: именно тогда появляются первые государственные образования — Хазарский каганат, Волжско-камская Булгария, Киевская Русь. Многие народы определяются с религией, причем происходит это практически в одно время — в X веке: славяне и аланы (современные осетины) принимают христианство, болгары (современные татары Казани) выбирают мусульманство, а хазары — иудаизм.

Три торговых пути — Донской, Днепровский и Волжский — сводят эти народы и цивилизации на территории Русской равнины.

На фото: три торговых пути.

Наглядное тому подтверждение — серебряные клады, обнаруженные в большом количестве на территории Тульской области. На выставке можно увидеть три из них. Они содержат более ста восточных серебряных монет, украшения, предметы торгового инвентаря. В одном из кладов находились арабские серебряные монеты и славянские височные украшения, которые были выплавлены именно из арабского серебра.

Монеты и украшения серебряные, а желтый цвет им придает освещение.

— Контроль торговых путей обеспечил комплексный культурный обмен вооружением, снаряжением, технологиями, развитием культуры. В итоге появилась степная цивилизация, и именно она и представлена на 300 кв. м в нашем музее, — рассказала куратор проекта, заместитель директора музея-заповедника «Куликово поле» по культурно-просветительской деятельности Кристина Столярова.

В период раннего средневековья воин Великой степи был не только торговцем и политиком, но и хранителем богатой культуры. Последнее наглядно проявляется в различных украшениях, которые были обнаружены в ходе археологических раскопок на территории России.

— На выставке подробно представлена мифологическая составляющая культуры воинов степей. Увидеть ее сегодня можно благодаря мастерству древних ювелиров и оружейных мастеров. Мир кочевников был ярким! Об этом говорят элементы одежды, на которых изображены фантастические животные, люди, сцены охоты. Каждая деталь, пряжка пояса, орнамент топора хранят в себе мифологический образ, — рассказывает ученый секретарь государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов.

Сюжеты на деталях поясов, сумках и других аксессуарах кочевников подталкивают к сравнению вооружения — реального и отраженного на драгоценных миниатюрах. Среди оригиналов представлены различные типы сабель, боевых топоров, кинжалов и копий, принадлежности лучника, а также предметы защитной амуниции — шлемы, наручи, поножи, кольчужный доспех.

Отдельное внимание на выставке уделено верному спутнику воина — коню. Конь был не просто средством передвижения, он был соратником и другом. И украшение для коня было под стать самому воину.

О походном быте воина-кочевника рассказывает бронзовый котелок с цепью, шампур для жарки мяса, кресало, точильные камни, ножи, слесарные инструменты. Все эти вещи помогали содержать в порядке оружие и обеспечивали необходимый комфорт в пути.

Из необычных удобств — древний «мультитул». Это набор ножей разной формы и размера, а также складной серп. Последним воин мог, сидя в засаде, нарезать для своего коня травы, чтобы тот не проголодался и не выдал его.

— Еще одной нашей задачей было показать, что Россия всегда являлась многонациональной страной. Многие современные народы — потомки тех, кто долгое время жил на территории русской степи. Поэтому героями выставки стали представители нескольких народов: аланы, венгры, хазары, болгары и славяне.

Традиционно экспозиция Куликова поля интерактивна и позволяет посетителю не быть безучастным наблюдателем, а стать в какой-то мере ее исследователем. Пространство организовано таким образом, что будет интересно и юным посетителям, и взрослым любителям истории.

Одна из частей выставки оформлена в традициях виммельбуха — детской книжки крупного формата с яркими иллюстрациями.

— Чтобы сделать этот мир ближе и понятнее нашему посетителю, мы воплотили мир образов и героев в масштабной многосюжетной композиции, — пояснила Кристина Столярова.

Погрузиться в атмосферу прошлого помогут иллюстрации художницы Любови Макаровой, которая создала увеличенные копии образов мифологических существ, изображенных на древних украшениях. С помощью масок, сделанных с копий предметов, можно взглянуть на мир глазами воина степи. А звуковое сопровождение — пение птиц, стук копыт, сцены охоты — добавит комплексности восприятию.

— Мы очень надеемся, что посетители смогут взглянуть на воина степи нашими глазами.

Выставка «Воины Великой степи. Юг русской равнины в VIII–X веках» будет работать в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом до весны 2026 года.