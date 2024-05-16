Ночь музеев в Туле — 2024: антиэкскурсии, концерт в филармонии, спектакли и истории свадеб

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo, а также предоставлены пресс-службой музеев и правительства области.

Традиционно один день в году можно посетить музеи в вечернее время. Публикуем полную афишу на 18 мая.

Акцию «Ночь музеев» придумали, чтобы дать посетителям возможность прикоснуться к искусству после трудового дня. Конечно, не все музеи будут работать до рассвета, как это задумывалось изначально, но насладиться экспозицией в вечернее время можно в большинстве тульских музеев.

На какие локации обратить внимание — в материале Myslo.

филиал гим

17.00 — спектакль «SAUDADE. Город ветров» современного молодёжного театра «Мюсли». (14+)

16.00 — 18.00, 20.00 — 22.00 — квест-игра «По следам русской свадьбы». (7+)

16.30 — экскурсия с квизом «Такая разная свадьба». (12+)

18.00 — танцевальный мастер-класс «Вечер контрданса». (14+)

20.00 — лекция «Как узнать свою родословную?». (12+)

21.00 — интерактивная лекция «Символы и скрытые смыслы русского традиционного свадебного обряда». (14+)

14.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 — экскурсия по выставке «Красавец мужчина. Мужская мода рубежа XVIII–XIX веков». (12+)

14.00, 18.15, 19.00, 21.00, 22.00 — экскурсия по выставке «Русская свадьба. Традиции и обряды». (12+)

программа для посетителей с инвалидностью

*Необходима предварительная запись по телефону +7 (4872) 77-31-65 или по электронной почте [email protected].

15.00 — экскурсия по выставке «Русская свадьба. Традиции и обряды» с переводом на русский жестовый язык*. (14+)

16.00 — экскурсия с мастер-классом «Свадьба в русской деревне» для детей с особенностями ментального развития*. (10+)

Дополнительная информация — на сайте филиала Исторического музея в Туле tula.shm.ru и по телефону +7 (4872) 77-31-65.

Тульский государственный музей оружия

Возрастное ограничение: 6+.

18.00 — торжественное открытие Всероссийской акции состоится в зале Славы российского оружия.



18.30 — 20.30 — проводниками в мир оружейного искусства будут «ожившие исторические персонажи».

18.00 — 23.00 — «Одна семья — одна страна — одна Победа!»

18.00 — 24.00 — «Оружейные династии: семейные реликвии». Книжно-иллюстративная выставка в библиотечно-информационном центре «Оружия. Память. Патриотизм».

18.30 — 19.30 — «Из поколения в поколение: музейные династии».

19.00 — 20.00 — «Тульские Токаревы»: легендарная династия оружейников.

19.00 — 20.00 — «Связь времен и поколений». Лекторий.

19.00 — 22.00 — «Семейные традиции оружейного мастерства». Творческие мастер-классы Школы тульских мастеров. Холл 1-го этажа, каб. 1442.

20.00 — 21.00 — «Семейная суббота». Культурно-досуговая программа. Экспозиция музея.

19.00 — 21.00 — «Стрелковое дело». Мастер-класс по разборке-сборке массогабаритных макетов стрелкового оружия. Интерактивная площадка 3-го этажа.



18.00 — 24.00 — эксклюзивная выставка «И была на Туле сеча великая» (здание музея оружия на территории Тульского кремля).

Вход в музей с 18.00 до 23.30 — бесплатный.

праздник «Полка НЕзабытых вещей» в «Добродее»

«ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ» (ФИЛИАЛ «КУЛИКОВА ПОЛЯ»)

17.00 — 18.00 — встреча с коллекционером старинных утюгов Андреем Захаровым. (6+)

17.00 — 18.00 — городская экскурсия «Прогулка по усадьбе Ермолаевых-Зверевых» с играми и забавами начала XX века. (6+)

18.00 — 19.00 — мастер-класс «Кошелек-лакомка». (6+)

18.00 — 19.00 — тематическое занятие «Гончарная история» с мастер-классом по росписи игрушки. (6+)

19.00 — 20.00 — интерактивная экскурсия «Одна ночь в русской избе». (12+)

Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Пространство «Археология»

16.00 — 17.00 — мастер-класс «Свечной заводик купца Лихошерстова». (6+)

18.00 — 19.30 — дайджест «О тульском купце Якове Андриановиче Лихошерстове и истории его дома № 8 на улице Металлистов». (6+)

19.30 — 21.00 — вечерний променад-экскурсия по историческому ядру города Тулы «За фасадами старых зданий». (12+)

Музей «Тульский кремль»

18.00 — 19.00 — по записи — антиэкскурсия «Тульский кремль. Часто задаваемые вопросы». (12+).

18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00 — театрализованные мини-экскурсии «Были и небыли Тульского кремля». (12+)

Вход свободный. По всем вопросам: +7 (4872) 77-49-34.

Тульский военно-исторический музей

18.00, 23.00 — 00.00 — фотозона, игротека. (0+)

19.00 — театрализованная экскурсия «Полуночный дозор». (6+)

20.00, 22.00 — командная игра «по-КВИЗим». (12+)

21.00 — пешеходная интерактивная экскурсия «Шёл по городу офеня». (12+)

Вход свободный. По всем вопросам: +7 (4872) 77-49-36.

Тульский областной краеведческий музей

18.00 — выставка одного дня «Свидетели семейной истории». (6+)

19.00 — творческий вечер, посвященный 105-летию Тульского областного краеведческого музея «В кругу друзей». (6+)

20.00 — квест «Загадки страны ТОКМ». (6+)

Вход свободный. По всем вопросам: +7 (4872) 30-79-75.

Музей-заповедник В. Д. Поленова

18.00 — пешеходная экскурсия «Усадьба Василия Поленова». (6+)

Обязательна регистрация по ссылке.

Тульский музей изобразительных искусств

18.00 — концерт Тульского областного колледжа культуры и искусств. (6+)

19.00 — лекция «Семейные ценности: семья глазами художника». (12+)

18.00 — 23.00 — квест «Семейные реликвии» для самостоятельного прохождения. (6+)

18.00 — 23.00 — Акция «Мы и ТМИИ». (6+)

20.00 — концерт клуба авторской песни «Бригантина», «На любовь свое сердце настрою…». (6+)

Вход свободный. По всем вопросам: +7 (4872) 35-40-53.

Музей станка, кластер «Октава»

20.00 — лекция Дарьи и Платона Инфанте «Четыре поколения художников одной семьи: от традиции к новаторству» (12+). Бесплатно, по регистрации на сайте кластера.

20.00 — бесплатное посещение временных выставок «Почувствуй Октаву» и «Пропейзаж». (6+)

20.00 — 21.00 — осмотр мультимедийной экспозиции. (6+)

21.00, 22.00 — экскурсия «Тула — мастерская России». (6+)

Вход свободный. По всем вопросам: +7 991 414-00-98.

Музей «Тульские самовары»

18.00 — мастер-класс «Рукоделие за самоваром». (12+)

21.00 — театрализованная экскурсия под фонарями «Тайны старого дома». Вход по Пушкинской карте. (12+)

По всем вопросам: +7 (4872) 31-23-33.

Музей декоративно-прикладного и народного искусства

18.00 — тематическая экскурсия «Золотые россыпи Нижегородских промыслов». (6+)

тульская областная филармония

Дом-музей В. В. Вересаева

18.00 — фольклорный праздник «Цветок весны — купальница», Пушкинская карта. (0+)

21.00 — Вечерняя экскурсия «Тени дворянского дома», Пушкинская карта. (0+)

По всем вопросам: (4872) 56-77-31.

Историко-мемориальный музей Демидовых

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 — ночная прогулка-экскурсия по Историко-мемориальному комплексу Демидовых с фонарями. (12+)

18.00 — 23.00 — музейный тест «Кто ты из Демидовых?». (6+)

Вход свободный.

20.00 — музейный аукцион. (12+)

21.00 — квест-игра «Что? Где? Когда?». (12+)

22.00 — по записи — мультимедийная программа «Семейные истории династии Демидовых». (12+)

По всем вопросам: +7(4872) 39-37-74.

Мемориальный музей Н. И. Белобородова

18.00 — мастер-класс «Объёмный цветок». (12+)

12.00 — концерт ансамбля гармонистов «Озорные переборы». (12+)

Вход свободный. По всем вопросам: +7 (4872) 36-18-85.

19.00 — музыкальная гостиная «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять…» (к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина), Пушкинская карта. (12+)

Выставочный зал

18.00 — мастер-класс для всей семьи «Рисуем дом». (0+)

18.00 — мастер-класс «Мода». (6+)

19.00 — открытие мини-экспозиции работ участников штудий «Штудии. Вернисаж». (16+)

Вход по Пушкинской карте.

Музей П. Н. Крылова

18.00 — 00.00 — мастер-класс «Изготовление памятной открытки». (6+).

18.00 — 00.00 — работа фотозон. (6+)

18.00 — концерты Детской школы искусств № 1 города Тулы. (6+)

19.00 и 20.00 — мини-экскурсия «Портреты семьи П. Н. Крылова». (6+)

18.00 — 19.00 — работа зоны аквагрима. (6+)

19.00 — мастер-класс по рисованию «Ветка сирени». (6+)

Вход свободный. По всем вопросам: +7 (4872) 41-07-01.

Музей обороны Тулы

18.00 — 21.00 — интерактивные театрализованные экскурсии по экспозиции музея. (6+)

21.00 — историческая командно-ролевая игра «Зашифрованная история». (6+)

21.00 — показ кинофильма «В шесть часов вечера после войны». (6+)

22.00 — командная игра «Россия в деталях». (6+)

Вход свободный. По всем вопросам: 8 953 955-01-93.

Богородицкий дворец-музей и парк

18.00, 18.45, 19.30, 20.15 — экспресс-экскурсия по экспозиции башни-колокольни «История Богородицка от города-крепости до „цветника“ императрицы». Вход свободный. (6+)

18.00 — 20.00 — мастер-классы по работе с текстилем «Рукоделье — не безделье». Вход свободный. (6+)

18.00 — 21.00 — променад по парадным интерьерам дворца-музея «Будьте нашим гостем». Вход свободный. (6+)

20.30 по записи — постановка Домашнего театра «У Гаши» в Овальном зале «Театральная зарисовка». Вход свободный, количество мест ограничено. (12+)

21.00 — эстрадный концерт во внутреннем дворике. Вход свободный. (12+)

18.00 — 21.00 — экскурсия в шлеме виртуальной реальности «Путешествие по усадьбе Бобринских». Вход по Пушкинской карте. (6+)

По всем вопросам: +7 (48761) 2-25-32.

Ясная Поляна

Конюшня

18.00 и 19.00 — экскурсии по яснополянской конюшне. Сбор группы — у входа в конюшню. (6+)

Пространство «Рига»

20.00 — моноспектакль заведующего отделом военно-патриотической работы яснополянского музея Юрия Савинова «История рода Толстых — история России». (12+)

В этот день территория музея-усадьбы «Ясная Поляна» будет открыта для посещения до 20.00.

Находиться на территории можно будет до 22.00. Подробнее об оплате — на сайте музея.

Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.»

В 18.00 «Л. Н. Т.» — программа, посвященная традициям старой Тулы и семьи Толстых. (6+)



В 20.00 — камерный концерт «Краски музыки» дуэта тульских авторов Кирилла Прудкого (гитара) и Тани Лазаревой (скрипка). (12+)



Забронировать билеты можно по телефону: +7 (4872) 77-33-02.

Музей Земства (Крапивна)

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00 и 21.00 — выставка «Дамское счастье». (6+)



14.30, 16.30 и 18.30 — обзорные экскурсии по историческому центру Крапивны. (6+)

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева

18.00 — игровая программа «Папа, мама, я — дружная семья. Вход свободный. (6+)

По всем вопросам: +7(48734) 4-15-29.

Музей «Спасское» имени В. А. Стародубцева

18.00 — мастер-класс «Семейный сервиз». (6+)

19.30 — поэтический вечер «Самое ценное в жизни». (6+)

Вход по Пушкинской карте. По всем вопросам: +7 (48762) 9-01-46.

Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

14.00 — тематическая экскурсия «Исторические предания рода Тургеневых». (6+)

16.00 — интерактивная программа «Волшебный сундучок». (6+)

18.00 — открытие выставки старинной фотографии «Семейный портрет». (6+)

18.30 — квест-игра «Тайны старого парка». (6+)

Вход свободный.

Музей в Крапивне

18.30 — по записи — квест-путешествие по вечерней Крапивне «Загадки старинного города». (12+)

19.30 — квест-экскурсия «Путешествие по музею». (12+)

Вход по Пушкинской карте. По всем вопросам: 8 902 843-54-30.

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»

18.00 — мероприятие «Энтузиасты, возродившие историю». (6+)

19.00 — концерт «Музыка встречает друзей». (6+)

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей

18.00 — художественная выставка одного дня «Неизведанная Россия». Вход свободный. (6+)

18.00 и 20.00 — экскурсия «В красках». (6+)

19.00 и 20.00 — мастер-класс «Гипсовые фигурки». (6+)

21.00 — квест-игра «Защитники Родины». (12+)

Вход по Пушкинской карте. По всем вопросам: 8 953 955-04-12, 8 920 788-61-66.