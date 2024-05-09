Квартирник в «Октаве»
19 мая в кафе «Октавы» пройдет квартирник, на котором с акустическим концертом выступят группы Sellout, «Угарный гаZzz», «Действуй!».
«Угарный гаZzz» (Тула) — ванильные панки, пытающиеся покорить тренды, сцену, твое сердце и разум. Услышав их однажды, уже не можешь остановиться и слушаешь каждую ночь.
«Действуй!» (Пермь) — пермский самородок с берегов реки Кама, запоминающийся слушателям своей искренностью и мелодичностью, пропитанный теплой атмосферой родных улиц в стиле рок.
Sellout (Рязань) — уникальная возможность впервые услышать большую часть их творчества в акустическом формате! Еще ребята споют старые треки, которые даже в электричестве играются крайне редко.
Стоимость: от 500 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
19 мая 2024, воскресенье
18:00
11 - 25 мая
19 мая, воскресенье 00:00
19 мая, воскресенье 00:00
25 мая, суббота 00:00
19 мая, воскресенье 00:00
12 - 24 мая