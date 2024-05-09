  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Квартирник в «Октаве» - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Квартирник в «Октаве»

Квартирник в «Октаве»

19 мая в кафе «Октавы» пройдет квартирник, на котором с акустическим концертом выступят группы Sellout, «Угарный гаZzz», «Действуй!».

«Угарный гаZzz» (Тула) — ванильные панки, пытающиеся покорить тренды, сцену, твое сердце и разум. Услышав их однажды, уже не можешь остановиться и слушаешь каждую ночь.

«Действуй!» (Пермь) — пермский самородок с берегов реки Кама, запоминающийся слушателям своей искренностью и мелодичностью, пропитанный теплой атмосферой родных улиц в стиле рок.

Sellout (Рязань) — уникальная возможность впервые услышать большую часть их творчества в акустическом формате! Еще ребята споют старые треки, которые даже в электричестве играются крайне редко.

Стоимость: от 500 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
19 мая 2024, воскресенье
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Ветер в тополях
11 - 25 мая
Тульский камерный драматический театр
Квартирник в «Октаве»
19 мая, воскресенье 00:00
Октава, творческий индустриальный кластер
Детский турнир по русскому бильярду
19 мая, воскресенье 00:00
Fusion, развлекательный комплекс 
Аой-мацури
25 мая, суббота 00:00
Октава, творческий индустриальный кластер
Александр Иванов и группа «Рондо»
19 мая, воскресенье 00:00
Городской концертный зал
Пиковая дама
12 - 24 мая
Тульский камерный драматический театр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.