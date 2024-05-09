Квартирник в «Октаве»

19 мая в кафе «Октавы» пройдет квартирник, на котором с акустическим концертом выступят группы Sellout, «Угарный гаZzz», «Действуй!».



«Угарный гаZzz» (Тула) — ванильные панки, пытающиеся покорить тренды, сцену, твое сердце и разум. Услышав их однажды, уже не можешь остановиться и слушаешь каждую ночь.



«Действуй!» (Пермь) — пермский самородок с берегов реки Кама, запоминающийся слушателям своей искренностью и мелодичностью, пропитанный теплой атмосферой родных улиц в стиле рок.



Sellout (Рязань) — уникальная возможность впервые услышать большую часть их творчества в акустическом формате! Еще ребята споют старые треки, которые даже в электричестве играются крайне редко.



Стоимость: от 500 руб.