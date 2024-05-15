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Феникс

Феникс

18 мая в ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического и циркового искусства «Феникс».

«Феникс» — это всероссийский фестиваль хореографического и циркового искусства. Выступления участников будет оценивать звездное жюри:
Валерий Черновский (г. Санкт-Петербург) — профессиональный танцор, известный артист (Робот Вэлл) и педагог, участник популярных танцевальных шоу: «Танцы на ТНТ» и «Новые Танцы» и других телевизионных проектов;
Денис Завьялов (г. Москва) — артист балета SHAMAN'а и Мии Бойко, главный хореограф открытия чемпионата мира по конному спорту и телепроекта «ТаланТы» на телеканале «Первый Крымский», участник телепроекта DanceRevolution на Первом канале!

Павел Кошель (г. Тула) — актер театра «Эрмитаж», цирковой артист с 30-летним стажем, постановщик номера «Комические эквилибристы-жонглёры на вольно-стоящих лестницах», представленного на гастролях в 20 странах мира.

Ожидается, что фестиваль соберет порядка 1000 человек из разных городов.

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула , улица Демидовская, 52
18 мая 2024, суббота
10:00
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