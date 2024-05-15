18 мая в ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического и циркового искусства «Феникс».



«Феникс» — это всероссийский фестиваль хореографического и циркового искусства. Выступления участников будет оценивать звездное жюри:

Валерий Черновский (г. Санкт-Петербург) — профессиональный танцор, известный артист (Робот Вэлл) и педагог, участник популярных танцевальных шоу: «Танцы на ТНТ» и «Новые Танцы» и других телевизионных проектов;

Денис Завьялов (г. Москва) — артист балета SHAMAN'а и Мии Бойко, главный хореограф открытия чемпионата мира по конному спорту и телепроекта «ТаланТы» на телеканале «Первый Крымский», участник телепроекта DanceRevolution на Первом канале!



Павел Кошель (г. Тула) — актер театра «Эрмитаж», цирковой артист с 30-летним стажем, постановщик номера «Комические эквилибристы-жонглёры на вольно-стоящих лестницах», представленного на гастролях в 20 странах мира.



Ожидается, что фестиваль соберет порядка 1000 человек из разных городов.