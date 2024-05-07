18 мая в поселке Алимкина Щекинского района пройдет парад невест «Белое на белом».



У всех желающих девушек, без возрастных ограничений, появится повод достать свадебное платье и еще раз примерить трогательный и нежный образ. При этом неважно как давно вы были в ЗАГСе и в каком семейном положении сейчас, пишет Комитет по делам ЗАГС Тульской области.

Впрочем, выйти на парад можно даже если замужем и вовсе не были: достаточно одолжить платье у подруги или взять на прокат, а свидетельство о браке и штамп в паспорте никто проверять не станет.

Невесты пройдут колонной по аллеям сада, по окончании шествия на главной сцене праздника состоится флешмоб и розыгрыш ценных призов.

Сбор невест — в 14.00, парад стартует в 14.30.