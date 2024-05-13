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Финфест

Финфест

18 мая в «Октаве» состоится первый в Туле фестиваль финансовой грамотности. Начиная с 12.30 и до конца дня в кластере пройдут лекции от спикеров и экспертов на тему финансового планирования, налогов, формирования инвестиционного портфеля, тенденций на рынке недвижимости.

Темы будут полезны гостям самого разного возраста и уровня подготовленности — от подростков до людей с опытом.

Как достичь цели в заданные сроки? Как грамотно управлять своими деньгами? Чем привлекателен статус самозанятого? Как начать инвестировать и не бояться? Что такое фондовый рынок?

Задача ФИНФЕСТА — ответить на эти и другие вопросы, связанные с финансовой грамотностью. Только от тебя зависит будущее твоих вложений!

Помимо лекций в Большом зале в кластере также пройдут обучающие бизнес-игры, мастер-классы для разных возрастов, настольные игры, квесты и многое другое.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
18 мая 2024, суббота
12:00
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