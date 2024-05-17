Экскурсии по Всехсвятскому кладбищу
17 мая Тульский историко-архитектурный музей открывает сезон экскурсий по Всехсвятскому кладбищу. Начало сеансов – в 18.00 и 19.30. Стоимость одного билета – 400 рублей.
18 мая, в «Ночь музеев», пройдут три экскурсии: в 19.00, 19.30 и 20.00. Стоимость билетов та же. 24 и 31 мая узнать историю старейшего тульского погоста можно будет за 200 рублей.
Численность экскурсионных групп – строго до 15 человек. На экскурсии рекомендуется приходить в одежде светлых тонов из гладких тканей. Не лишним будет средство защиты от клещей и комаров. Участников ждут на площадке перед Всехсвятским кафедральным собором.
Где и когда?
Тула , Л. Толстого ул., д.79
17 мая 2024, пятница
18:00
18 мая 2024, суббота
18:00
18 мая, суббота 00:00
19 мая, воскресенье 00:00
12 - 24 мая
18 мая, суббота 00:00
17 - 31 мая
18 мая, суббота 00:00