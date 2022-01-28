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Стендап Чапаряна и Усовича, Сани-day 2022 и вечер памяти Михаила Горшенева: выходные 28-30 января

Стендап Чапаряна и Усовича, Сани-day 2022 и вечер памяти Михаила Горшенева: выходные 28-30 января

А еще фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022», встреча фотоклуба «ПРОсвет», выставка Steampunk 2022, TWINS Piano Duo и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Артур Чапарян и Ваня Усович

Когда: 29 января, суббота, 18.00.

Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: от 1100 руб.

Артур Чапарян и Ваня Усович

29 января в ДК «Туламашзавод» в рамках проверочного тура пройдет концерт Артура Чапаряна и Вани Усовича.

 

МолоТняк-2022

Когда: 30 января, воскресенье, 18.00.

Где: Сoncert Hall.
Стоимость: 200 руб.

МолоТняк-2022

30 января в малом зале Concert Hall пройдет четвертый день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».

14-й фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022» продолжается!
 

Сани-day 2022

Когда: 30 января, воскресенье, 11.00.

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

Фестиваль наряженных санок «Сани-day 2022»

30 января в Центральном парке состоится фестиваль наряженных санок «Сани-day». Для участия необходимо украсить любой зимний детский транспорт и придумать для него название. Чем креативнее подход, тем больше шансов выиграть подарки.
 

Вечер памяти Михаила Горшенева

Когда: 28 января, пятница, 19.00.

Где: Сoncert Hall.
Стоимость: 500 руб.

Вечер памяти Михаила Горшенева

28 января в Concert Hall совместно с музыкантами группы пройдет вечер памяти Михаила Горшенева. Память о музыкантах жива, пока о них помнят и пока живы их песни.

 

Встреча фотоклуба «ПРОсвет»

Когда: 29 января, суббота, 14.00.

Где: Тульская научная областная библиотека.

Встреча фотоклуба «ПРОсвет»

29 января в Тульской научной областной библиотеке пройдет встреча фотоклуба «ПРОсвет».

В субботу фотоклуб посетит Алексей Фокин, автор выставки #БУДНИ. И к нам в гости придёт тульский фотограф Дмитрий Черба — член Союза фотохудожников России и Творческого союза «ноГа».
 

Steampunk 2022

Когда: 29 января, суббота, 17.00.

Где: Творческое пространство «Девятка».

Steampunk 2022

29 января в творческом пространстве «Девятка» откроется выставка Steampunk 2022. В экспозиции представлены арт-объекты в стиле стимпанк тульских умельцев Кирилла Климова, Руслана Калиничева и Сергея Нефедова.

 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 29−30 января, суббота-воскресенье, 10.00.

Где: Куликово поле.

?Выходные на Куликовом поле

Окунуться в повседневную жизнь и быт средневекового поселения, выгравировать зимний узор на стеклянном бокале, попробовать себя в роли звонаря, прокатиться верхом на лошади по полю сражения — все это и многое другое ждет туристов 29 и 30 января в музеях Куликова поля.
 

TWINS Piano Duo

Когда: 29 января, суббота, 16.00.

Где: Дом культуры «Ясная Поляна».

TWINS Piano Duo

29 января в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится концерт фортепианного дуэта TWINS Piano Duo.

Участники дуэта — Игорь Свиридов и Максим Марков — выпускники Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

 

Арт-выходные

Когда: 29 января, суббота, 12.00.

Где: Молодежный центр «Родина».

Арт-выходные

29 января в молодежном многопрофильном центре «Родина» стартует новый ежемесячный проект «Арт-выходные».
 

Блондинка КсЮ

Когда: 30 января, воскресенье, 20.00.

Где: Сoncert Hall.
Стоимость: 500 руб.

Блондинка КсЮ

30 января в Concert Hall выступит самая известная девушка панк-рока — Блондинка КсЮ. Вместо жизни — три точки… Она возвращается! В свой родной город!

 

Пиковая дама

Когда: 30 января, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

30 января в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
 
 
а что в кино?

Крик (18+)

Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк примерит маску Призрачного лица и начнет преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого…
 

Зверопой 2 (6+)

Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:21 0
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