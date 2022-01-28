Стендап Чапаряна и Усовича, Сани-day 2022 и вечер памяти Михаила Горшенева: выходные 28-30 января
А еще фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022», встреча фотоклуба «ПРОсвет», выставка Steampunk 2022, TWINS Piano Duo и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Артур Чапарян и Ваня Усович
Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: от 1100 руб.
29 января в ДК «Туламашзавод» в рамках проверочного тура пройдет концерт Артура Чапаряна и Вани Усовича.
МолоТняк-2022
Где: Сoncert Hall.
Стоимость: 200 руб.
30 января в малом зале Concert Hall пройдет четвертый день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».
Сани-day 2022
Где: Центральный парк культуры и отдыха им.
Вечер памяти Михаила Горшенева
Где: Сoncert Hall.
Стоимость: 500 руб.
28 января в Concert Hall совместно с музыкантами группы пройдет вечер памяти Михаила Горшенева. Память о музыкантах жива, пока о них помнят и пока живы их песни.
Встреча фотоклуба «ПРОсвет»
Где: Тульская научная областная библиотека.
29 января в Тульской научной областной библиотеке пройдет встреча фотоклуба «ПРОсвет».
Steampunk 2022
Где: Творческое пространство «Девятка».
29 января в творческом пространстве «Девятка» откроется выставка Steampunk 2022. В экспозиции представлены арт-объекты в стиле стимпанк тульских умельцев Кирилла Климова, Руслана Калиничева и Сергея Нефедова.
Выходные на Куликовом поле
Где: Куликово поле.
TWINS Piano Duo
Где: Дом культуры «Ясная Поляна».
29 января в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится концерт фортепианного дуэта TWINS Piano Duo.
Участники дуэта — Игорь Свиридов и Максим Марков — выпускники Московской государственной консерватории им.
Арт-выходные
Где: Молодежный центр «Родина».
Блондинка КсЮ
Где: Сoncert Hall.
Стоимость: 500 руб.
30 января в Concert Hall выступит самая известная девушка панк-рока — Блондинка КсЮ. Вместо жизни — три точки… Она возвращается! В свой родной город!
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
Крик (18+)
Зверопой 2 (6+)
Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.
Хороших выходных!