Стендап Чапаряна и Усовича, Сани-day 2022 и вечер памяти Михаила Горшенева: выходные 28-30 января

28 января в Concert Hall совместно с музыкантами группы пройдет вечер памяти Михаила Горшенева . Память о музыкантах жива, пока о них помнят и пока живы их песни.

29 января в творческом пространстве « Девятка » откроется выставка Steampunk 2022 . В экспозиции представлены арт-объекты в стиле стимпанк тульских умельцев Кирилла Климова, Руслана Калиничева и Сергея Нефедова.

В субботу фотоклуб посетит Алексей Фокин, автор выставки #БУДНИ. И к нам в гости придёт тульский фотограф Дмитрий Черба — член Союза фотохудожников России и Творческого союза «ноГа».

Окунуться в повседневную жизнь и быт средневекового поселения, выгравировать зимний узор на стеклянном бокале, попробовать себя в роли звонаря, прокатиться верхом на лошади по полю сражения — все это и многое другое ждет туристов 29 и 30 января в музеях Куликова поля .

29 января в Доме культуры « Ясная Поляна » состоится концерт фортепианного дуэта TWINS Piano Duo . Участники дуэта — Игорь Свиридов и Максим Марков — выпускники Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского .

кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него

Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал

30 января в Concert Hall выступит самая известная девушка панк-рока — Блондинка КсЮ . Вместо жизни — три точки… Она возвращается! В свой родной город!

Крик (18+)

Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк примерит маску Призрачного лица и начнет преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого…

Зверопой 2 (6+)

Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.