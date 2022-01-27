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Артур Чапарян и Ваня Усович

Артур Чапарян и Ваня Усович

29 января в ДК «Туламашзавод» в рамках проверочного тура пройдет концерт Артура Чапаряна и Вани Усовича.

Артур Чапарян — самый смешной российский комик, по мнению российских комиков. Участвовал в проектах: StandUp, «вечервечер» «Порараз Бирацца» и «Что было дальше?».

 
Ваня Усович — комедийный стиль Усовича привлекает внимание необычной подачей материала. Почти полное отсутствие эмоций и кажущаяся отстраненность контрастируют с точными наблюдениями. Комедийный эффект усиливается, когда комик обнажает абсурд затронутой темы, оставаясь при этом невозмутимым.
Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
29 января 2022, суббота
18:00
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Касса
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
CATHARSIS
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16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Rock Privet
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12 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Mad Head / B.Y.O.B.
Купить билет
29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Пилот
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17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
RAMMproJect
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15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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