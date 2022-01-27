Артур Чапарян и Ваня Усович

29 января в ДК «Туламашзавод» в рамках проверочного тура пройдет концерт Артура Чапаряна и Вани Усовича.



Артур Чапарян — самый смешной российский комик, по мнению российских комиков. Участвовал в проектах: StandUp, «вечервечер» «Порараз Бирацца» и «Что было дальше?».

Ваня Усович — комедийный стиль Усовича привлекает внимание необычной подачей материала. Почти полное отсутствие эмоций и кажущаяся отстраненность контрастируют с точными наблюдениями. Комедийный эффект усиливается, когда комик обнажает абсурд затронутой темы, оставаясь при этом невозмутимым.