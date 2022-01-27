Артур Чапарян и Ваня Усович
29 января в ДК «Туламашзавод» в рамках проверочного тура пройдет концерт Артура Чапаряна и Вани Усовича.
Артур Чапарян — самый смешной российский комик, по мнению российских комиков. Участвовал в проектах: StandUp, «вечервечер» «Порараз Бирацца» и «Что было дальше?».
Ваня Усович — комедийный стиль Усовича привлекает внимание необычной подачей материала. Почти полное отсутствие эмоций и кажущаяся отстраненность контрастируют с точными наблюдениями. Комедийный эффект усиливается, когда комик обнажает абсурд затронутой темы, оставаясь при этом невозмутимым.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
29 января 2022, суббота
18:00
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽