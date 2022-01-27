Место, где дают качественное IT-образование: Академия РУБИКОН объявляет набор

Позаботьтесь о будущем вашего ребенка уже сейчас – помогите ему освоить профессию, которая всегда будет актуальна.

Компьютерная Академия РУБИКОН — образовательное пространство для детей и взрослых. Студенты получают IT-знания, благодаря которым могут освоить хорошую престижную профессию. Выпускники уверены в будущем, востребованы на рынке труда и получают достойную заработную плату.

Погружение в мир IT

Программы и курсы в Академии разработаны таким образом, чтобы вовлечь любого в безграничный и увлекательный мир IT-технологий, познакомить с азами, привить любовь к этой сфере и показать, что программирование — это не скучно!

Светлана Савина, основатель и CEO Компьютерной Академии РУБИКОН, мама двух сыновей. Долгое время работала в IT-сфере, набиралась опыта и создала свою инновационную систему обучения.

- На IT-курсах, в компьютерных школах обучение построено на общих принципах, без учета особенностей ребят. Наша команда считает, что намного правильнее и эффективнее дать детям возможность выбрать то направление, которое ему нравится. Именно это позволит достичь высоких результатов.

Студентам не нужно сразу выбирать конкретное направление. И это очень важно!

На первом этапе есть возможность попробовать себя в робототехнике, программировании, блогинге, дизайне.

Когда ребенок понимает, какое направление ему ближе всего, только тогда он может на этом сконцентрироваться и полноценно погрузиться в тему.

Светлана Савина - Сила Академии — это сотрудничество и сотворчество преподавателей и студентов, новейшие программы обучения, окружение единомышленников, атмосфера дружбы и взаимоуважения.

Вы удивитесь, как отличается обучение в Академии РУБИКОН от обычной школы. Здесь попросту не бывает скучных пар и лекций. Учебный процесс построен с учетом психологических особенностей ребенка. Разработана игровая система мотивации, а также собственная внутренняя валюта. Будет интересно всем!

Преподаватели становятся верными друзьями: студенты поддерживают с ними связь и после выпуска — советуются, делятся успехами.

Мой ребенок хочет обучаться в Академии РУБИКОН. Какие есть программы?

Главный принцип обучения — превращение знаний в навыки на практических занятиях. Студенты будут создавать собственные проекты на курсах по робототехнике, дизайну или программированию.

Программы разбиты на этапы, чтобы студентам было легче усваивать знания:

«Kids» — для детей 7−8 лет. Включает три модуля, направленных на развитие навыков программирования, дизайна и робототехники. Дети начинают создавать компьютерные игры на платформе Scratch Junior. На курсах робототехники - первых роботов на конструкторе Lego WeDo. На уроках по дизайну - рисовать в простых графических редакторах принты и картинки, которые потом можно перенести на одежду или другие предметы.

Включает три модуля, направленных на развитие навыков программирования, дизайна и робототехники. Дети начинают создавать компьютерные игры на платформе Scratch Junior. На курсах робототехники - первых роботов на конструкторе Lego WeDo. «Junior» — для детей 9−10 лет. Ребята учатся создавать компьютерные игры, сайты, различные приложения. На курсах робототехники - интерактивных роботов. На уроках по дизайну рисуют в графических редакторах плакаты, постеры, открытки, календари, принты, которые потом можно перенести на одежду. Осваивают цифровую грамотность, развивают мышление и логику, внимательность и аккуратность.



Ребята учатся создавать компьютерные игры, сайты, различные приложения. На курсах робототехники - интерактивных роботов. На уроках по дизайну рисуют в графических редакторах плакаты, постеры, открытки, календари, принты, которые потом можно перенести на одежду. Осваивают цифровую грамотность, развивают мышление и логику, внимательность и аккуратность. «Middle» — для детей 11−12 лет. Из потребителей игрового контента подростки становятся его авторами: учатся моделировать собственных персонажей, прописывать сценарии и графику. Ребята разрабатывают сайты, приложения и программное обеспечение. На курсах робототехники собирают и программируют роботов, изучают основы схемотехники и механики, учатся работать руками.

Из потребителей игрового контента подростки становятся его авторами: учатся моделировать собственных персонажей, прописывать сценарии и графику. Ребята разрабатывают сайты, приложения и программное обеспечение. На курсах робототехники собирают и программируют роботов, изучают основы схемотехники и механики, учатся работать руками. «Senior» — для подростков 13−16 лет. За три года ребята познакомятся с самыми востребованными специальностями: программированием, роботоинженерией и дизайном, и углубленно изучат одну из них. Курсы программирования направлены на изучение самых распространенных языков программирования: C#, Python и других. На них ребята научатся писать коды для компьютерных игр, разрабатывать сайты разного уровня сложности, создавать приложения для операционных систем Windows, ios и др.

Заинтересовались, но сомневаетесь? Приходите на пробное бесплатное занятие. Если ребенку понравится, смело запишите его в Компьютерную Академию РУБИКОН.

Обратите внимание, что все программы обучения Академии прошли лицензирование в министерстве образования Тульской области.

Студенты знакомятся с компаниями-лидерами рынка IT-услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства. Есть возможность посещать ведущие компании IT-индустрии: Яндекс, Сколково, Ingate, Google, Microsoft и др. Такая практика интересна и мотивирует на достижение целей.

Академия РУБИКОН гордится студентами, которые участвуют в хакатонах, олимпиадах, конкурсах и занимают места на пьедестале. Многие выпускники устраиваются на престижную работу в IT-компании и хорошо зарабатывают.

Светлана Савина - Я уверена, курсы программирования, дизайна или робототехники, оконченные в Академии РУБИКОН, станут для вас инвестицией в новое успешное будущее.

Как стать студентом?

Компьютерная Академия РУБИКОН объявляет о старте набора в весенние студенческие группы для детей от 7 до 16 лет и приглашает вас на пробное бесплатное занятие. Спешите: количество мест ограничено.

Создавайте будущее вместе с нами!

Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша», остановка «Площадка»),

тел. +7 (4872) 711-711.

Тула, пр. Ленина, 136.

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