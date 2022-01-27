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Арт-выходные

Арт-выходные

29 января в молодежном многопрофильном центре «Родина» стартует новый ежемесячный проект «Арт-выходные». В 12.00 там состоится встреча с арт-директором, основателем дизайн-группы Pro-Obraz и школы проектов ARTiKA, участником Недели моды в Москве Леной Карин.

Мероприятие будет интересно молодым дизайнерам, создателям предметов интерьера и украшений. Лена Карин расскажет, как воплотить в жизнь самую невероятную идею, подать и продать ее обществу и как успешно запустить любой стартап с нуля. А в 15.00 Софья Шемякина проведет мастер-класс по росписи на футболках.
 
В воскресенье, 30 января, в 12.00, пройдёт интерактивная лекция «Изображение, звук и магия кода» с одним из ведущих специалистов России в области science-art, кандидатом культурологии, искусствоведом и автором инстаграм-блога про искусство «Тарзанка над вечностью» Ольгой Ремневой.
В тот же день, в 15.00, пройдёт творческий мастер-класс от Екатерины Недбайло – все желающие научатся превращать обычную стеклянную банку в стильный предмет интерьера.

Записаться можно здесь
 
Где и когда?
Родина, молодежный центр
Тула, пр. Ленина, 20
29 января 2022, суббота
12:00
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Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии
Купить билет
20 февраля, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Горшенев
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26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
День Святого Патрика в Backstage
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19 марта, суббота 16:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
ЙОРШ
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25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
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