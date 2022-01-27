​Выходные на Куликовом поле

Различающиеся своим весом, ростом, окрасом кони в чем-то похожи на людей. Окрас их шерсти варьирует даже больше, чем цвет наших волос. Но знаете ли вы названия всех мастей и отмастков? Оказывается, их огромное множество, а возникли они еще в глубокой древности.

Каурая, чалая, буланая… Откуда появились такие причудливые названия? В ходе экскурсии посетители увидят, лошади каких мастей и отмастков обитают на Конном дворе. Узнают, как здоровье лошади зависит от ее масти, а самое главное существуют ли белые лошади или это миф, а принцам придется поискать другое средство передвижения? Занимательная экскурсия будет интересна и взрослым, и детям. После все смогут угостить питомцев вкусными и полезными лакомствами.