Выходные на Куликовом поле
Окунуться в повседневную жизнь и быт средневекового поселения, выгравировать зимний узор на стеклянном бокале, попробовать себя в роли звонаря, прокатиться верхом на лошади по полю сражения – все это и многое другое ждет туристов 29 и 30 января в музеях Куликова поля.
Программа на 29 и 30 января:
29 января
13.00 Мастер-класс по колокольному звону
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Участники мастер-класса смогут подняться на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, узнать об уникальной профессии звонаря и познакомиться с техникой звона.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 100 рублей.
13.00 Тематическая экскурсия «Рыжие, гнедые, серые, вороные…» с квестом «Угости животных»
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)
Различающиеся своим весом, ростом, окрасом кони в чем-то похожи на людей. Окрас их шерсти варьирует даже больше, чем цвет наших волос. Но знаете ли вы названия всех мастей и отмастков? Оказывается, их огромное множество, а возникли они еще в глубокой древности.
Каурая, чалая, буланая… Откуда появились такие причудливые названия? В ходе экскурсии посетители увидят, лошади каких мастей и отмастков обитают на Конном дворе. Узнают, как здоровье лошади зависит от ее масти, а самое главное существуют ли белые лошади или это миф, а принцам придется поискать другое средство передвижения? Занимательная экскурсия будет интересна и взрослым, и детям. После все смогут угостить питомцев вкусными и полезными лакомствами.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: 200 рублей.
Стоимость билета: 200 рублей.
14.00 Тематическая экскурсия «Памятник-колонна Дмитрию Донскому. Новое о прошлом и настоящем»
(Мемориал на Красном холме)
Участники экскурсии смогут узнать историю создания старейшего монумента - памятника- колонны Дмитрию Донскому, познакомиться с биографией его архитектора - А.П. Брюллова, услышать интересные факты о реставрации памятника.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость: 100 рублей с человека.
15.00 Тематическая экскурсия «Как жили наши предки»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Посетители музея смогут окунуться в повседневную жизнь и быт средневекового поселения. Узнать, как выглядели жители Куликова поля и чем были заняты каждый день. Познакомиться с традиционными ремеслами и с современными методами научного изучения средневековых поселений.
Стоимость: 400 рублей с человека.
Возрастные рекомендации: 6+.
15.30 Мастер-класс «Елочная игрушка»
(Музей купеческого быта в Епифани)
Мы привыкли наряжать новогоднюю елку шарами, бусами, колокольчиками, гирляндами. А в старину елочные игрушки были… съедобными! На ель было принято вешать угощения, в том числе, фрукты и ягоды. Такие украшения были вкусными, но недолговечными. Поэтому со временем их стали заменять на другие – сделанные собственноручно из разных материалов.
На мастер-классе посетители самостоятельно раскрасят деревянные заготовки в виде яблок, смородины и вишенок, после чего покроют лаком. Поделку гости музея заберут с собой.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета для взрослых: 150 рублей.
30 января
10.00 Конно-полевой выезд с экскурсией «Два моста»
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Для опытных всадников Конный двор музея-заповедника «Куликово поле» предлагает прогулки по полю сражения в сопровождении инструктора. Экскурсия верхом пройдет краем Зеленой Дубравы - легендарного лесного массива, где скрывался Засадный полк русского войска, принесший ему победу. Участники спустятся к реке Смолке, определившей местоположение
левого фланга русского войска, преодолеют два моста и выйдут на поле битвы.
Стоимость билета для взрослых: 2200 рублей.
13.00 Мастер-класс по чистке лошади
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
На мастер-классе гости музея узнают, с чего начать процедуры, какие специальные инструменты и моющие средства надо использовать и почему очень важно «познакомить» с ними животное.
Опытные сотрудники Конного двора обучат посетителей всем тонкостям. Правильная мягкая чистка обязательно понравится лошадям и поднимет им настроение.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета для взрослых: 100 рублей.
13.00 Мастер-класс «Гравировка по стеклу»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Гости музея отправятся на лыжную экскурсию с профессором, доктором исторических наук Олегом Генриховичем Вронским. Маршрут пролегает по полю Куликовской битвы – по левому флангу обороны русских войск, через мостики на Смолке к двум памятным крестам, установленным в честь Засадного полка и Владимира Серпуховского. Посетители узнают о
Куликовском сражении и результатах масштабных исследований территории, на которой оно состоялось шесть веков назад. Лыжи можно привезти с собой или взять напрокат в Этнографической деревне «Моховое».
Возрастные рекомендации: 14+.
Стоимость участия: 350 рублей с человека.
15.00 Лекция «Женщины московского великокняжеского дома»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Лекция посвящена жизни знатных женщин Средневековья. На встрече посетители познакомятся с биографией великих княгинь, услышат об их духовных и нравственных подвигах, о «матером вдовстве» и укладе жизни в великокняжеском тереме.
Возрастные рекомендации: 12+.
Вход свободный.
Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .
Где и когда?
деревня Моховое, Куркинский район
29 января 2022, суббота
10:00
30 января 2022, воскресенье
10:00
20 февраля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 марта, суббота 16:00
₽ Билеты: 1200 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽