Послеродовая депрессия или бэби-блюз: психолог о том, когда женщине срочно нужна помощь специалиста

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Что такое постродовая депрессия и как ее распознать, Myslo рассказала психолог женской консультации роддома №1 г. Тулы Ольга Полуэктова.

— Сегодня чуть ли не каждый второй, если у него плохое настроение, говорит: «У меня депрессия». Что же такое депрессия на самом деле и почему она возникает?

— Называть послеродовой депрессией любое эмоциональное состояние неправильно. Послеродовая депрессия — это диагноз, на который указывает нарушение сна, аппетита. В таком состоянии человека должен наблюдать психиатр или невропатолог.

Истинная депрессия возникает примерно у 15% женщин, и она часто имеет эндогенный вариант, то есть наследственный. А всё остальное — легкая форма послеродового невроза.

— Многие женщины после рождения ребенка остро реагируют на всё. Это нормально или тоже признак начинающейся депрессии?

— Обычное «шатание» настроения после родов или, как на западе это называют, «бэби-блюз» испытывают 85% женщин. Этот послеродовой невроз на фоне гормональной перестройки организма — вариант нормы.

Пока ребенок был в животе, в организме мамы поддерживался определенный уровень гормонов. После же рождения малыша и с приходом молока начинается гормональная перестройка, которая повышает чувствительность нервной системы. Но эта чувствительность нормальна.

Когда у женщины перепады настроения, раздражительность, желание поплакать, — это не депрессия, это варианты нормальной реакции.

Помимо гормональной перестройки, женщина нервничает из-за появления новой для нее роли, особенно когда ребенок — первый.

С первых же часов после рождения малыша она переживает: какая она мать, какой у нее ребенок, здоров ли он и так далее. На настроение женщины влияет и заложенная природой повышенная чувствительность ко всему, что связано с ребенком: его самочувствие, высказывания и действия по отношению к нему других людей.

Еще один аспект, который сказывается на настроении, — окружение и обстановка в семье. Это могут быть взаимоотношения с родителями, с мужем, с подругами, у которых уже есть первые дети.

— Как на эмоциональном фоне сказывается совместное или раздельное пребывание в роддоме женщины с ребенком?

— Хорошо, когда роды прошли благополучно, с ребенком и мамой все в порядке и возможно совместное пребывание в палате. Кормление по требованию выравнивает гормональный фон. Кроме того, любые мамы, даже самки животных, испытывают потребность видеть, трогать, нюхать своих детенышей — осязать всеми органами чувств.

Другое дело, когда ребенок находится отдельно. Женщина умом понимает, почему и для чего это, но на эмоциональном уровне возникает пустота. Ее не стоит бояться: нежелание разлучаться с ребенком и дискомфорт — нормальное состояние мамы после родов.

— Как женщине самой понять, что ей нужна помощь специалиста?

— Надо идти к специалисту, если спустя 3−4 недели после родов эмоциональное состояние не выравнивается, а, наоборот, ухудшается. Если нарушается не только сон и аппетит, но и возникает апатия, сонливость, мучают пугающие сны, состояние безрадостности, когда не очень хочется подходить к ребенку.

Другими словами, если после родов было лучше, но с каждым днем становится хуже, нужно как можно скорее обратиться к психологу, чтобы впоследствии не понадобилась помощь психиатра-невропатолога.

Прием у психиатра нужен при более запущенном состоянии, которое можно снять только таблетками. Но этого не стоит бояться. Курс терапии у психиатра для лечения постродовой депрессии — не приговор. Никто же не боится признаться себе в том, что он простыл например. Так и здесь. Депрессии успешно лечатся!

— А что если депрессию не лечить? Какие последствия могут быть у затяжной депрессии?

— При депрессии в первую очередь страдает сама женщина. Но такой же уровень страданий испытывает и малыш: он тонко чувствует мамино настроение.

Если мама терпит или не обращает внимания на свое состояние, она все равно менее включена в процесс общения с малышом. А ребенку нужна живая, отзывчивая мама. Важные моменты в психике ребенка закладываются в первый год жизни, поэтому стабильность эмоционального состояния важна не только для самой женщины, но и для ее малыша и формирования контакта «мать-ребенок».

Этот контакт сохраняется на всю жизнь и важно его правильно сформировать на раннем этапе.

— Долго ли лечится депрессия?

— Все зависит от глубины проблемы. Если женщина обращается за помощью вовремя, зачастую психологу удается снять это состояние. Но для вывода пациентки из депрессии не лишней будет и помощь родных. Иногда достаточно дать ей выспаться и попить легких успокоительных, и о проблеме можно забыть.

Не стоит переживать, если для облегчения состояния требуется более серьезная медикаментозная терапия. Она длится от трех месяцев до полугода.

Я всегда объясняю женщинам, что лучше закончить грудное вскармливание и принимать лекарства, потому что ребенку важнее нормальная мама, чем ее «депрессивное» молоко. Не преувеличивайте последствия от прекращения грудного вскармливания, если к тому есть показания.

— Есть ли какая-то профилактика депрессии?

— В первую очередь, женщина должна иметь возможность отдыхать от роли матери. Супругу или родственникам надо периодически брать на себя заботу о малыше и отпускать маму в магазин, к подружке, в салон красоты. Чтобы она могла отключаться от роли матери и чувствовать себя просто женщиной, у которой есть свои интересы и потребности.

Добавлять «режим удовольствия» рекомендуется и при лечении депрессии наряду с приемом лекарств.

Еще один способ профилактики депрессии — понять, что материнство не нужно доводить до идеала. Как правило, к депрессиям склонны женщины, которые идеализируют материнство, считают, что должны быть очень правильными и максимально хорошими мамами. Они чрезмерно критично к себе относятся, из-за этого и депрессия!

Детский психоаналитик Дональд Вудс Винникотт полвека назад ввел такое понятие, как «достаточно хорошая мать».

Так вот «достаточно хорошая мать» — это обычная мама.

Материнство — это не экзамен. Достаточно хорошая мать — это не безупречный робот. Это женщина, которая делает все, что в ее силах, но при этом оставляет за собой право на ошибку. Она верит в то, что нет единого, раз и навсегда установленного свода правил, согласно которому можно воспитать ребенка «правильно».

И самое главное: не ждите, что депрессия обязательно наступит. Это не такое уж частое состояние после рождения ребенка. Но если случилось, здраво оцените ситуацию и знайте, куда обратиться. В первую очередь — к психологу при женской консультации или просто к тому специалисту, которому вы доверяете.