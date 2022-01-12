30 января в малом зале Concert Hall пройдет четвертый день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».

14-й фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022» продолжается!

УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ДНЯ ФЕСТА

«Петли дней», гранж, альтернатива. Дебютанты фестиваля, хотя и знакомые лица. Музыканты были замечены в составе финалистов фестиваля прошлых лет группах АРТБЛОК и Чумной доктор. Новый материал музыкантов забористый и уверенный, придется по душе поклонникам гранжа.

«ОМАЙГАД» Группе чуть больше года, но она уже хорошо известна тульской публике. Группа должна была играть на Дикой Мяте (если б её не отменили). Воспитанники школы MUSIC MASTER. Дружный и уверенный в себе коллектив, в составе которого сразу 2 очаровательные фронтгёрл Сабина вокал и Виктория – барабаны.

ГОСТИ

KNIVESOUT Тульская команда удивит качественным англоязычным metal-cor. Мощные рифы с extreme-vocal и мелодичным женскими партиями. Настоящий КАЧ! Участники финала 12-го Молотняка-2020.