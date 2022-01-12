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МолоТняк-2022

МолоТняк-2022

30 января в малом зале Concert Hall пройдет четвертый день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022». 

14-й фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022» продолжается!
 
УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ДНЯ ФЕСТА
«Петли дней», гранж, альтернатива. Дебютанты фестиваля, хотя и знакомые лица. Музыканты были замечены в составе финалистов фестиваля прошлых лет группах АРТБЛОК и Чумной доктор. Новый материал музыкантов забористый и уверенный, придется по душе поклонникам гранжа.
 
«ОМАЙГАД» Группе чуть больше года, но она уже хорошо известна тульской публике. Группа должна была играть на Дикой Мяте (если б её не отменили). Воспитанники школы MUSIC MASTER. Дружный и уверенный в себе коллектив, в составе которого сразу 2 очаровательные фронтгёрл Сабина вокал и Виктория – барабаны.
 
ГОСТИ
KNIVESOUT Тульская команда удивит качественным англоязычным metal-cor. Мощные рифы с extreme-vocal и мелодичным женскими партиями. Настоящий КАЧ! Участники финала 12-го Молотняка-2020.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
30 января 2022, воскресенье
18:00
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ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Тараканы!
Купить билет
1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Рок-Хиты. Симфонический оркестр и солисты оперных театров Санкт-Петербурга
Купить билет
15 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Лабов'SKY JAM
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5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
ЙОРШ
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25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
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