МолоТняк-2022
30 января в малом зале Concert Hall пройдет четвертый день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».
14-й фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022» продолжается!
УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ДНЯ ФЕСТА
«Петли дней», гранж, альтернатива. Дебютанты фестиваля, хотя и знакомые лица. Музыканты были замечены в составе финалистов фестиваля прошлых лет группах АРТБЛОК и Чумной доктор. Новый материал музыкантов забористый и уверенный, придется по душе поклонникам гранжа.
«ОМАЙГАД» Группе чуть больше года, но она уже хорошо известна тульской публике. Группа должна была играть на Дикой Мяте (если б её не отменили). Воспитанники школы MUSIC MASTER. Дружный и уверенный в себе коллектив, в составе которого сразу 2 очаровательные фронтгёрл Сабина вокал и Виктория – барабаны.
ГОСТИ
KNIVESOUT Тульская команда удивит качественным англоязычным metal-cor. Мощные рифы с extreme-vocal и мелодичным женскими партиями. Настоящий КАЧ! Участники финала 12-го Молотняка-2020.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
30 января 2022, воскресенье
18:00
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽