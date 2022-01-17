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Вечер памяти Михаила Горшенева

Вечер памяти Михаила Горшенева

28 января в Concert Hall совместно с музыкантами группы пройдет вечер памяти Михаила Горшенева. Память о музыкантах жива, пока о них помнят и пока живы их песни. А мы твердо уверены, что эта музыка будет жить вечно.

А еще мы уверены в том, что дата - это всего лишь формальность.
 
Работает бар, кухня. Количество билетов ограничено, торопитесь.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
28 января 2022, пятница
19:00
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Касса
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
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19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
RAMMproJect
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15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Авантюристы поневоле
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8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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