Вечер памяти Михаила Горшенева
28 января в Concert Hall совместно с музыкантами группы пройдет вечер памяти Михаила Горшенева. Память о музыкантах жива, пока о них помнят и пока живы их песни. А мы твердо уверены, что эта музыка будет жить вечно.
А еще мы уверены в том, что дата - это всего лишь формальность.
Работает бар, кухня. Количество билетов ограничено, торопитесь.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
28 января 2022, пятница
19:00
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽