28 января в Concert Hall совместно с музыкантами группы пройдет вечер памяти Михаила Горшенева. Память о музыкантах жива, пока о них помнят и пока живы их песни. А мы твердо уверены, что эта музыка будет жить вечно.

А еще мы уверены в том, что дата - это всего лишь формальность.



Работает бар, кухня. Количество билетов ограничено, торопитесь.