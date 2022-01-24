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TWINS Piano Duo

TWINS Piano Duo

29 января в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится концерт фортепианного дуэта TWINS Piano Duo.

Участники дуэта — Игорь Свиридов и Максим Марков — выпускники Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В их репертуаре — как собственные композиции, так и авторские обработки музыкальных тем из советских и российских кинофильмов и мультфильмов, а также популярных произведений мировой эстрады.

По словам музыкантов, их творчество понравится ценителям фортепиано, людям с тонким вкусом, которые ищут живое искусство, вызывающее отклик в душе. Дуэт выпустил три альбома авторской музыки; последний по времени — «Странник» — появился на всех музыкальных сервисах осенью 2021 года и представляет собой цикл композиций с элементами русских мотивов.

В марте 2021 года участники дуэта стали номинантами Marvin Hamlisch International Music Awards — международной премии, носящей имя прославленного американского композитора и дирижера Марвина Хэмлиша.

Одна из последних работ TWINS Piano Duo в качестве кинокомпозиторов — саундтрек к документальному фильму «Я никого не ем», повествующему об истории вегетерианства в России. Съемки картины частично проходили в Ясной Поляне. В октябре 2021 года концерт дуэта предварял показ фильма в яснополянском Доме культуры.

Цена билетов 600 рублей. Приобрести билет можно в кассе Дома культуры или онлайн.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
29 января 2022, суббота
16:00
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Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии
Купить билет
20 февраля, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Горшенев
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26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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