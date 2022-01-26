29 января в Тульской научной областной библиотеке пройдет встреча фотоклуба «ПРОсвет».

В субботу фотоклуб посетит Алексей Фокин, автор выставки #БУДНИ. И к нам в гости придёт тульский фотограф Дмитрий Черба — член Союза фотохудожников России и Творческого союза «ноГа».

С 2013 по 2018 год Дмитрий работал внештатным фотографом тульских газетных изданий «АиФ Тула», «Слобода» и «Тульские известия», а в 2018 году стал штатным фотографом газеты «Тульские известия». Помимо редакционных заданий, фотограф уделяет особое внимание гуманистическому направлению в фотографии и снимает собственные проекты.

О своём отношении к фотографическому искусству Дмитрий рассказывает так: «Каждый человек свидетель своего времени. Человеку с фотокамерой дана возможность сохранять эти временный потоки. Фотограф режет время на ломтики действительности, которая находилась рядом в момент съёмки. В надежде приблизиться к вечному мы творим повторы, но из них выкристаллизовывается виденье и творчество. Для своего повествования о людях, местах и явлениях я выбрал язык фотографии. Стараюсь охватить многие аспекты гуманистического и документального направления».

На встрече Дмитрий расскажет о своём творческом пути и познакомит со своими проектами.