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Встреча фотоклуба «ПРОсвет»

Встреча фотоклуба «ПРОсвет»

29 января в Тульской научной областной библиотеке пройдет встреча фотоклуба «ПРОсвет».

В субботу фотоклуб посетит Алексей Фокин, автор выставки #БУДНИ. И к нам в гости придёт тульский фотограф Дмитрий Черба — член Союза фотохудожников России и Творческого союза «ноГа».
 
С 2013 по 2018 год Дмитрий работал внештатным фотографом тульских газетных изданий «АиФ Тула», «Слобода» и «Тульские известия», а в 2018 году стал штатным фотографом газеты «Тульские известия». Помимо редакционных заданий, фотограф уделяет особое внимание гуманистическому направлению в фотографии и снимает собственные проекты.
 
О своём отношении к фотографическому искусству Дмитрий рассказывает так: «Каждый человек свидетель своего времени. Человеку с фотокамерой дана возможность сохранять эти временный потоки. Фотограф режет время на ломтики действительности, которая находилась рядом в момент съёмки. В надежде приблизиться к вечному мы творим повторы, но из них выкристаллизовывается виденье и творчество. Для своего повествования о людях, местах и явлениях я выбрал язык фотографии. Стараюсь охватить многие аспекты гуманистического и документального направления». 
 
На встрече Дмитрий расскажет о своём творческом пути и познакомит со своими проектами.
Где и когда?
Тульская областная универсальная научная библиотека
29 января 2022, суббота
14:00
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20 февраля, воскресенье 09:00
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 ₽  Билеты: 350 ₽
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Горшенев
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26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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19 марта, суббота 16:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
ЙОРШ
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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