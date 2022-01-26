Встреча фотоклуба «ПРОсвет»
29 января в Тульской научной областной библиотеке пройдет встреча фотоклуба «ПРОсвет».
В субботу фотоклуб посетит Алексей Фокин, автор выставки #БУДНИ. И к нам в гости придёт тульский фотограф Дмитрий Черба — член Союза фотохудожников России и Творческого союза «ноГа».
С 2013 по 2018 год Дмитрий работал внештатным фотографом тульских газетных изданий «АиФ Тула», «Слобода» и «Тульские известия», а в 2018 году стал штатным фотографом газеты «Тульские известия». Помимо редакционных заданий, фотограф уделяет особое внимание гуманистическому направлению в фотографии и снимает собственные проекты.
О своём отношении к фотографическому искусству Дмитрий рассказывает так: «Каждый человек свидетель своего времени. Человеку с фотокамерой дана возможность сохранять эти временный потоки. Фотограф режет время на ломтики действительности, которая находилась рядом в момент съёмки. В надежде приблизиться к вечному мы творим повторы, но из них выкристаллизовывается виденье и творчество. Для своего повествования о людях, местах и явлениях я выбрал язык фотографии. Стараюсь охватить многие аспекты гуманистического и документального направления».
На встрече Дмитрий расскажет о своём творческом пути и познакомит со своими проектами.
Где и когда?
Тула, улица Тургеневская, 48
29 января 2022, суббота
14:00
20 февраля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 марта, суббота 16:00
₽ Билеты: 1200 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽