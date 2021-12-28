Блондинка КсЮ
30 января в Concert Hall выступит самая известная девушка панк-рока — Блондинка КсЮ. Вместо жизни — три точки... Она возвращается! В свой родной город!
С презентацией абсолютно нового альбома «Красота» и со всеми самыми лучшими хитами!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
30 января 2022, воскресенье
20:00
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽