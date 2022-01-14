30 января в Центральном парке Тулы состоится фестиваль наряженных санок «Сани-day». Для участия необходимо украсить любой зимний детский транспорт и придумать для него название. Чем креативнее подход, тем больше шансов выиграть подарки.

Заявки принимаются до 20 января по телефону 8(4872) 25 81 81 или по почте tulskie-parki@yandex.ru с пометкой фестиваль наряженных санок «Сани-day 2022».