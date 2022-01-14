Фестиваль наряженных санок «Сани-day 2022»
30 января в Центральном парке Тулы состоится фестиваль наряженных санок «Сани-day». Для участия необходимо украсить любой зимний детский транспорт и придумать для него название. Чем креативнее подход, тем больше шансов выиграть подарки.
Заявки принимаются до 20 января по телефону 8(4872) 25 81 81 или по почте tulskie-parki@yandex.ru с пометкой фестиваль наряженных санок «Сани-day 2022».
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
30 января 2022, воскресенье
11:00
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽