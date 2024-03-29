30 марта в кластере «Октава» покажут спектакль-перформанс «МОЛК».

Синергия театра, перформанса, поэзии, электронной музыки, которая воздействует на все органы чувств зрителя:

Как появился шум, звук и слово? Что же такое молк?

Молк — единица молчания, пауза, момент безмолвия; единица исчисления количества и длительности пауз, обрывов и перерывов в речи.

Одной из тем перформанса является чувство. 7 перформеров синонимичны осязанию, обонянию, слуху, зрению, вкусу, равновесию и интуиции.

Действия сводятся к одной точке — поэме Маяковского «Во весь голос».

Автор идеи: Дмитрий Собачкин — актер, режиссер «НАУ ТЕАТРА»;

Режиссер: Александра Михельсон;

Актеры: театр «КАМ»;

Музыкальное сопровождение: Илья SymphoCat — композитор, автор аудиовизуальных проектов, куратор культурных программ на Новой сцене Александринского театра.

Перформанс создан в рамках параллельной программы к выставке «Цех Шума» Музея станка.



Стоимость: 1200 руб.