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МОЛК

МОЛК

30 марта в кластере «Октава» покажут спектакль-перформанс «МОЛК».

Синергия театра, перформанса, поэзии, электронной музыки, которая воздействует на все органы чувств зрителя:

Как появился шум, звук и слово? Что же такое молк?

Молк — единица молчания, пауза, момент безмолвия; единица исчисления количества и длительности пауз, обрывов и перерывов в речи.

Одной из тем перформанса является чувство. 7 перформеров синонимичны осязанию, обонянию, слуху, зрению, вкусу, равновесию и интуиции.
Действия сводятся к одной точке — поэме Маяковского «Во весь голос».

Автор идеи: Дмитрий Собачкин — актер, режиссер «НАУ ТЕАТРА»;
Режиссер: Александра Михельсон;
Актеры: театр «КАМ»;
Музыкальное сопровождение: Илья SymphoCat — композитор, автор аудиовизуальных проектов, куратор культурных программ на Новой сцене Александринского театра.

Перформанс создан в рамках параллельной программы к выставке «Цех Шума» Музея станка.

Стоимость: 1200 руб.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
30 марта 2024, суббота
18:00
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