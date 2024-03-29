МОЛК
30 марта в кластере «Октава» покажут спектакль-перформанс «МОЛК».
Синергия театра, перформанса, поэзии, электронной музыки, которая воздействует на все органы чувств зрителя:
Как появился шум, звук и слово? Что же такое молк?
Молк — единица молчания, пауза, момент безмолвия; единица исчисления количества и длительности пауз, обрывов и перерывов в речи.
Одной из тем перформанса является чувство. 7 перформеров синонимичны осязанию, обонянию, слуху, зрению, вкусу, равновесию и интуиции.
Действия сводятся к одной точке — поэме Маяковского «Во весь голос».
Автор идеи: Дмитрий Собачкин — актер, режиссер «НАУ ТЕАТРА»;
Режиссер: Александра Михельсон;
Актеры: театр «КАМ»;
Музыкальное сопровождение: Илья SymphoCat — композитор, автор аудиовизуальных проектов, куратор культурных программ на Новой сцене Александринского театра.
Перформанс создан в рамках параллельной программы к выставке «Цех Шума» Музея станка.
Стоимость: 1200 руб.