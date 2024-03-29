Актер Николай Шрайбер о сериале «Казачок», эмоциях и детективах Ю Несбё

Фото ТНТ.

В последние несколько лет Николай Шрайбер очень активно снимается в кино и сериалах. Его колоритные харизматичные персонажи запоминаются сразу. Очень яркие роли были в сериалах «Нулевой пациент», «Барабашка», «Зверобой», «Закрыть гештальт», «Сестры», в фильмах «Аритмия», «Многоэтажка» и многих других. И вот сейчас в копилке у актера появился еще один проект — комедийный сериал «Казачок».

Эксклюзивное интервью Николая Шрайбера только для Myslo.

— Николай, поделитесь впечатлениями от съемок в сериале «Казачок»? Что понравилось, поразило и вдохновило больше всего?

— Это был замечательный проект. В таком я участвую в первый раз. Было очень сильное историческое погружение, попытка проникнуть в эпоху, а где-то и придумать ее.

Мы познали жизнь вольных казаков в станице, их общение, их быт. Замечательные лица артистов — кастинг потрясающий!

Отличная работа режиссера, который во всем этом пытался находить и юмор, и подлинную сермяжную правду — хорошую, добрую. Получилось вот такое хорошее не советское, но определенно русское кино. Были построены потрясающие декорации — получилось село, где мы жили, жгли костры, работали в кузне, сушили грибы, которые там же и собирали, ловили рыбу. Всё это очень милое, исконно русское.

Костюмы шили по аутентичным образцам. Мы были в ателье, где до сих пор казачество отшивает для себя одежду. Нас учили эти костюмы правильно носить. Мне казаки даже сделали небольшой подарок — темляк (ремень на эфесе холодного оружия. — Прим. авт.). Грим был очень интересный. Много тонального крема уходило на то, чтобы сделать кожу темной, и так был достигнут эффект пыли южной жаркой степи.

Были съемки в Псковской крепости, мы там снимали и разговоры, и батальные сцены. Очень сильная земля Псковская. На набережной есть инсталляция: «Россия начинается здесь». И это правда. Места абсолютно волшебные.

Послевкусие от съемок приятное. В последнее время мы все больше какие-то другие проблемы поднимаем в кино, а здесь все такое чистое, светлое: честь, совесть, любовь к Родине, любовь к женщине как к матери и как к жене, любовь к братьям, взаимовыручка, поддержка, правильное поведение, воспитание.

— С кем на съемках сложились дружеские отношения?

— Мы очень много с кем видимся на съемках, а вот, например, с Георгием Дроновым я никогда не работал. Он такой открытый. У него так много «киношных» семей, что он — душа любой компании.

Алексей Кравченко для всех был такой батя. А с Лешей Дмитриевым мы знакомы по Ярославлю.

Молодых ребят я не очень хорошо знаю. С кем-то впервые пересекся, с кем-то во второй, в третий раз. Ну общение всегда происходит! Чем легче, веселее и приятнее атмосфера, тем легче работать. Честно говоря, поболтать между кадрами мы любим. И даже где-то посплетничать (смеется).

В «Казачке» снялась моя супруга — Юлия Бедарева, она профессиональная актриса, работает в Тверском театре драмы. У нее роль Аниськи, в этом проекте мы работаем не в паре.

— Сергей Светлаков выступил в проекте в качестве продюсера. Как вам с ним работалось?

— Актер от продюсера очень далек. Плотно я работаю в кино уже пять лет. И понимаю, что труд продюсера огромный, и за это большое спасибо Сереже Светлакову. Собрать всех людей, всё организовать, убедить, чтобы тебе дали деньги на это кино, всё это закрутить, никого не обидеть… Накормить, напоить, одеть, обуть. Я не представляю, как все это сделать, поэтому нахожусь в восхищении от проделанной работы. Собаки лают — караван идет. Кино снимается, хотя сейчас очень сложно получать деньги на добрые проекты. Проще получить деньги не то чтобы на злое, но на агрессивное кино.

— Вы очень харизматичный мужчина. Насколько это помогает вам в профессии? Как вы думаете, на что режиссер в первую очередь обращает внимание, приглашая актера в свой проект?

— Не знаю (улыбается). Сейчас достаточно типажное кино. Думаю, что кинорежиссер в первую очередь смотрит на внешность — какое впечатление ты производишь. Кино отличается от театра, нет времени на проработку образа. Первое впечатление, которое ты производишь на зрителя, чаще всего сохраняется до конца фильма.

Сам себе я характеристику не могу дать, меня учили от этого всегда бежать. Но мой типаж — большой человек, добрый — если говорить про глаза. Хотите позлее — подкрасьте брови.

— На сайте вашего агентства указано, что в 2024 году у вас — 12 проектов! При такой загруженности, как восстанавливаете силы? Есть ли хобби, которое отвлекает и делает счастливым?

— Дом, семья, баня, книги, хорошее кино, прогулки… Мы любим путешествовать на машине, куда-нибудь слетать. Все как у людей. Рыбалка — нет, но, может быть, еще время не пришло.



Николай Шрайбер со своей партнершей по сериалу «Казачок» — актрисой Мариной Лебедевой.

— Что сейчас читаете? Что посоветуете нашим читателям?

— Серию книг норвежского писателя Ю Несбё об инспекторе Харри Холе. Это восхитительно! Чтобы меня, прожженного, разбередить, заставить волноваться и нервничать, надо постараться. Ему это удается с легкостью. Невероятно пишет, придумывает, невероятно правдоподобен. И мне очень близок его главный герой — бывший алкоголик Харри Холе (смеется).

— Вы родом из Тульской области. Часто удается побывать на малой родине?

— Нет, очень редко. В Туле давно не был, но там у меня по-прежнему живет мама.

— Премьера «Казачка» 1 апреля. С волнением ждете выхода сериала?

— Меня так учили, что эмоции — не та вещь, которую можно позволять себе в жизни, иначе их не хватит для работы. Эмоциональным надо быть во время съемок. В остальное время я стараюсь не тратить эмоции. Прекрасно знаю, что разный материал разным людям в разное время заходит абсолютно по-разному. Я просто стараюсь хорошо делать свою работу, так, как меня учили, и не мешать делать свою работу другим людям.

из досье myslo

Николай Яковлевич Шрайбер

Родился 6 октября 1982 года в пос. Бородинский, Тульская область.

Среди предков были поволжские немцы, — отсюда и фамилия.

Окончил Тульский областной колледж культуры и искусства, Ярославский государственный театральный институт (курс Валерия Кириллова).

Семья: жена — актриса Юлия Бедарева, сын Яков (от первого брака).

Живет в Твери, где Юлия Бедарева служит в Театре драмы.

Избранная фильмография: «Аритмия», «Я делаю шаг», «Капитан Волконогов бежал», «Лёд 2», «Многоэтажка», «Хрустальный», «Подкидыш», «Сёстры», «Зверобой», «Закрыть гештальт», «Вампиры средней полосы», «Нулевой пациент», «Сергий против нечисти».