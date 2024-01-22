30 марта в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет концерт группы «Три дня дождя».



Не упусти этот момент. Тебе только кажется, что это обычный день и вечер. На самом деле, он останется с тобой навсегда, и каждый раз затем ты будешь тепло вспоминать новые и новые детали из него...Наслаждайся.

Все, что ты увидишь — только для тебя.



Стоимость: от 2500 руб.