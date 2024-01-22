Три дня дождя
30 марта в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет концерт группы «Три дня дождя».
Не упусти этот момент. Тебе только кажется, что это обычный день и вечер. На самом деле, он останется с тобой навсегда, и каждый раз затем ты будешь тепло вспоминать новые и новые детали из него...Наслаждайся.
Все, что ты увидишь — только для тебя.
Стоимость: от 2500 руб.
Где и когда?
30 марта 2024, суббота
19:00
18 октября - 6 апреля 2023
26 марта - 10 апреля
28 декабря - 6 апреля 2023
19 августа - 31 марта 2023
21 марта - 3 апреля
28 марта - 3 апреля