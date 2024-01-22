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Три дня дождя

Три дня дождя

30 марта в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет концерт группы «Три дня дождя».

Не упусти этот момент. Тебе только кажется, что это обычный день и вечер. На самом деле, он останется с тобой навсегда, и каждый раз затем ты будешь тепло вспоминать новые и новые детали из него...Наслаждайся.
Все, что ты увидишь — только для тебя.

Стоимость: от 2500 руб.

Где и когда?
Тула Арена
30 марта 2024, суббота
19:00
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