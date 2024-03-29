31 марта в Backstage выступит LIL KRYSTALLL. После большого успеха альбома KRISTINA, занявший первое место в чартах VK и Apple Music в день выхода, LIL KRYSTALLL отправляется в большой сольный тур по 23 городам. На этот раз артист впервые отправится во многие города, чтобы презентовать свой новый альбом.



Стоимость: от 1400 руб.