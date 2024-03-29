LIL KRYSTALLL
31 марта в Backstage выступит LIL KRYSTALLL. После большого успеха альбома KRISTINA, занявший первое место в чартах VK и Apple Music в день выхода, LIL KRYSTALLL отправляется в большой сольный тур по 23 городам. На этот раз артист впервые отправится во многие города, чтобы презентовать свой новый альбом.
Стоимость: от 1400 руб.
Где и когда?
Тула , Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
31 марта 2024, воскресенье
18:00
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