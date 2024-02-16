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Концерт Ramil', вечеринка нулевых и квартирник в «Октаве»: выходные в Туле

Концерт Ramil', вечеринка нулевых и квартирник в «Октаве»: выходные в Туле

А еще отборочный концерт фестиваля «МолоТняК-2024», выставка собак и матч «Тулицы» — в нашем обзоре.

Ramil'

Когда: 17 февраля, суббота, 20.00.
Где: Concert Hall.

Стоимость: от 2200 руб.

Ramil'

17 февраля в Concert Hall выступит Ramil’. Его музыка — это смелый и резкий поп, представляющий новейшую волну российской поп-музыки, которая зарождается не в дорогих студиях и радиостанциях, а в аудиозаписях соцсети «ВКонтакте». Где прилипчивые припевы сочетаются с иногда мрачными образами в куплетах.

Но Ramil’ любят как раз за откровенность. Название песни «Пускай по вене соль» может кого-то смутить, но есть уверенность: сглаживай Ramil’ углы, слушатели не резонировали бы с его песнями так сильно, как это происходит сейчас.

 

Нулевые& 90’s | Valentine’s day

Когда: 16 февраля, пятница, 22.00.
Где: Культурный центр «Типография».

Стоимость: от 300 руб.

Нулевые&90’s | Valentine's day

16 февраля в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые& 90’s | Valentine’s day».

Вместе будем отжигать под лучшие треки 90-х и 2000-х: Бейонсе, Шура, «Руки Вверх!» и другой отечественный и зарубежный поп, евродэнс и самые романтичные медляки Mr. Credo. В этот вечер все песни будут о любви. 

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 17 февраля, суббота, 19.00.

Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 360 руб.

Квартирники в кафе «Октавы»

17 февраля в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступит группа «1778». Морозным февральским вечером согреемся под звуки скрипки, аккордеона, гитары и кахона, вместе споем любимые песни, станцуем под старые, но незабытые мелодии. Простые ребята с музыкой, знакомой и любимой каждому. Группа «1778» не раз были гостями Party Market в «Октаве», теперь выступят с полноценной программой на квартирнике.

 

NLO

Когда: 18 февраля, воскресенье, 19.00.
Где: Concert Hall.

Стоимость: от 1000 руб.

NLO

18 февраля в Concert Hall выступят NLO.

NLO — группа, стремительно набирающая популярность благодаря своей энергичной танцевальной музыке с оригинальным этническим флером в исполнении. Простые, но ёмкие тексты, харизматичность, яркие голоса, топ-чарты, модные челленджи в ТикТоке, хиты с T-Killah, Григорием Лепсом, Анет Сай, Катей Лель, Кравцем, RASA, Леонидом Руденко и др. — всё это группа NLO.

 

МолоТняК-2024

Когда: 17 и 18 февраля, суббота–воскресенье, 17.30.

Где: молодежный центр «Родина».
Вход бесплатный, по регистрации.

МолоТняк-2024

17 и 18 февраля в молодежном центре «Родина» пройдут отборочные концерты фестиваля «МолоТняК-2024».

 

«Тулица» — «Локомотив»

Когда: 17 февраля, суббота, 17.00.
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
 

«Тулица» — «Локомотив»

17 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» волейбольная «Тулица» сыграет с «Локомотивом» из Калининградской области.  

 

Выставка собак

Когда: 18 февраля, воскресенье, 10.30.
Где: Одоевское шоссе, д. 9а.
 

Выставка собак

18 февраля в Туле пройдет выставка собак.

 

«Белогорье» — «Шахтер»

Когда: 18 февраля, воскресенье, 17.30.
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
 

«Белогорье» — «Шахтер»

18 февраля в «Тула-Арене» в рамках турнира Пари Суперлига состоится матч по волейболу между «Белогорьем» и командой «Шахтер» из Солигорска.

 
 

Ахов: Не все коту масленица

Когда: 18 февраля, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Ахов: Не все коту масленица

18 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX…OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».

Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все…
 

а что в кино?

Мастер и Маргарита

Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой.

Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
 

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сегодня, в 12:43 0
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