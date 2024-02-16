Концерт Ramil', вечеринка нулевых и квартирник в «Октаве»: выходные в Туле

Ramil'
Стоимость: от 2200 руб.
17 февраля в Concert Hall выступит Ramil’. Его музыка — это смелый и резкий поп, представляющий новейшую волну российской поп-музыки, которая зарождается не в дорогих студиях и радиостанциях, а в аудиозаписях соцсети «ВКонтакте». Где прилипчивые припевы сочетаются с иногда мрачными образами в куплетах.
Но Ramil’ любят как раз за откровенность. Название песни «Пускай по вене соль» может кого-то смутить, но есть уверенность: сглаживай Ramil’ углы, слушатели не резонировали бы с его песнями так сильно, как это происходит сейчас.
Нулевые& 90’s | Valentine’s day
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.
16 февраля в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые& 90’s | Valentine’s day».
Вместе будем отжигать под лучшие треки 90-х и 2000-х: Бейонсе, Шура, «Руки Вверх!» и другой отечественный и зарубежный поп, евродэнс и самые романтичные медляки Mr. Credo. В этот вечер все песни будут о любви.
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 360 руб.
17 февраля в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступит группа «1778». Морозным февральским вечером согреемся под звуки скрипки, аккордеона, гитары и кахона, вместе споем любимые песни, станцуем под старые, но незабытые мелодии. Простые ребята с музыкой, знакомой и любимой каждому. Группа «1778» не раз были гостями Party Market в «Октаве», теперь выступят с полноценной программой на квартирнике.
NLO
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1000 руб.
18 февраля в Concert Hall выступят NLO.
NLO — группа, стремительно набирающая популярность благодаря своей энергичной танцевальной музыке с оригинальным этническим флером в исполнении. Простые, но ёмкие тексты, харизматичность, яркие голоса, топ-чарты, модные челленджи в ТикТоке, хиты с T-Killah, Григорием Лепсом, Анет Сай, Катей Лель, Кравцем, RASA, Леонидом Руденко и др. — всё это группа NLO.
МолоТняК-2024
Где: молодежный центр «Родина».
Вход бесплатный, по регистрации.
17 и 18 февраля в молодежном центре «Родина» пройдут отборочные концерты фестиваля «МолоТняК-2024».
«Тулица» — «Локомотив»
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
17 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» волейбольная «Тулица» сыграет с «Локомотивом» из Калининградской области.
Выставка собак
Где: Одоевское шоссе, д. 9а.
18 февраля в Туле пройдет выставка собак.
«Белогорье» — «Шахтер»
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
18 февраля в «Тула-Арене» в рамках турнира Пари Суперлига состоится матч по волейболу между «Белогорьем» и командой «Шахтер» из Солигорска.
Ахов: Не все коту масленица
Где: Тульский камерный драматический театр.
18 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX…OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».
Мастер и Маргарита
Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.