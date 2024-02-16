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«Тулица» — «Локомотив»

«Тулица» — «Локомотив»

17 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» волейбольная «Тулица» сыграет с «Локомотивом» из Калининградской области. 

Билеты можно приобрести онлайн по ссылке, в палатке «Тульские мероприятия» напротив центрального входа в ГКЗ или в день матча в кассе «Тула-Арены» с 16.00 до 17.30. Дети до 7 лет могут посещать игры бесплатно. 

Где и когда?
Тула Арена
17 февраля 2024, суббота
17:00
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