«Тулица» — «Локомотив»
17 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» волейбольная «Тулица» сыграет с «Локомотивом» из Калининградской области.
Билеты можно приобрести онлайн по ссылке, в палатке «Тульские мероприятия» напротив центрального входа в ГКЗ или в день матча в кассе «Тула-Арены» с 16.00 до 17.30. Дети до 7 лет могут посещать игры бесплатно.
Где и когда?
17 февраля 2024, суббота
17:00
16 - 19 февраля
8 - 21 февраля
3 - 21 февраля
18 февраля, воскресенье 00:00
19 августа - 21 февраля 2023
4 мая - 24 февраля 2023