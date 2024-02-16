«Тулица» — «Локомотив»

17 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» волейбольная «Тулица» сыграет с «Локомотивом» из Калининградской области.

Билеты можно приобрести онлайн по ссылке, в палатке «Тульские мероприятия» напротив центрального входа в ГКЗ или в день матча в кассе «Тула-Арены» с 16.00 до 17.30. Дети до 7 лет могут посещать игры бесплатно.