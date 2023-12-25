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МолоТняк-2024

МолоТняк-2024

17 и 18 февраля в молодежном центре «Родина» пройдут отборочные концерты фестиваля «МолоТняк-2024».

Участники: 

17 февраля

  • Ali Di Pollo;
  • Twin picks/Ясногорск;
  • «АнФэйт»/Новомосковск;
  • Т.С;
  • «Сумасшедшие»;
  • Гость: WARJAM /Тула-Москва (финалист 2016).

18 февраля

  • VыSTREL /Венев;
  • Психотерапия / Ефремов;
  • группа «Прошлых лет»;
  • Sand Witch;
  • Corner of death;
  • Missed Turn;
  • Гости: ОМАЙГАД (финалисты 2022).
 
Вход бесплатный, по регистрации.
Где и когда?
Родина, молодежный центр
Тула , пр. Ленина, 20
17 февраля 2024, суббота
17:30
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18 февраля 2024, воскресенье
17:30
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