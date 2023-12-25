МолоТняк-2024
17 и 18 февраля в молодежном центре «Родина» пройдут отборочные концерты фестиваля «МолоТняк-2024».
Участники:
17 февраля
- Ali Di Pollo;
- Twin picks/Ясногорск;
- «АнФэйт»/Новомосковск;
- Т.С;
- «Сумасшедшие»;
- Гость: WARJAM /Тула-Москва (финалист 2016).
18 февраля
- VыSTREL /Венев;
- Психотерапия / Ефремов;
- группа «Прошлых лет»;
- Sand Witch;
- Corner of death;
- Missed Turn;
- Гости: ОМАЙГАД (финалисты 2022).
Вход бесплатный, по регистрации.
Где и когда?
Тула , пр. Ленина, 20
17 февраля 2024, суббота
17:30
18 февраля 2024, воскресенье
17:30
16 - 19 февраля
8 - 21 февраля
3 - 21 февраля
18 февраля, воскресенье 00:00
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