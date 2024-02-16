Организатор свопов и гаражек в Туле о том, зачем люди меняются вещами и почему это не стыдно

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы «Октавы».

На свопы приходят не из нужды, а ради общения и идеи разумного потребления. Узнали, как и где все проходит и как присоединиться.

Свопы и гаражные распродажи, или просто «гаражки», созданы для того, чтобы отдавать ненужные вам хорошие вещи тому, кому они еще пригодятся. Отличие в одном: своп — штука полностью бесплатная, на «гаражке» за вещь придется отдать немного денег, но цены на ней всегда настолько символичные, что получить желаемое можно, считайте, даром.

В Туле организацией таких событий занимается Назико Кварацхелия, владелица небольшого магазина handmade-товаров в «Октаве». Здесь же в последнее время и проходят «гаражки» и свопы.

— Четыре года назад я познакомилась с девушкой, которая организовывала свопы в Москве. Она, в свою очередь, подсмотрела идею в Лондоне.

Мне так понравилось, что я подумала: «А почему бы не привезти событие в Тулу?» Первый своп собрал 800 человек. Это было так волнительно!

Конечно, в столице другой масштаб, да и публика другая. Пока не все туляки понимают, насколько круто дарить вещам вторую жизнь. Я пытаюсь донести: обмениваться вещами — не стыдно, это разумное потребление, к которому приходят во всем цивилизованном мире.

— Сколько сейчас людей участвует в тульских свопах?

— Конкретно в свопах человек 20-40, в «гаражках» — 7-10 человек. Это те, кто приносит свои вещи. Гостей бывает около тысячи-полутора тысяч человек. И это не значит, что все унесут с собой что-то полезное. Кто-то приходит просто посмотреть, пообщаться. Наша аудитория — люди примерно от 20 до 40 лет. Они современные и хорошо понимают формат.

У нас собралось определенное комьюнити, все рады видеть друг друга. Да и новеньких мы тоже очень ждем и любим. А чтобы было весело, зазываем людей проводить мастер-классы, приглашаем местных артистов. Чтобы каждая встреча была не просто обменом вещей, а значимым событием.

— Чем обмениваются туляки?

— На первом нашем свопе люди обменивались игрушками, книгами и одеждой. Но это было не очень удобно. Мы просили приносить только чистые и хорошие вещи, отсортировывали, в итоге все равно получилось не слишком хорошо. После пандемии люди стали чуть более закрытыми, и мы окончательно решили расстаться с вещами на свопах.

Сейчас участники делятся книгами и домашними растениями. Это универсально и всем понятно. На прилавках оказываются и комиксы, и истории про Гарри Поттера, и научпоп. Опять же всё в хорошем состоянии, чтобы было приятно брать в руки.

«Гаражка» — другая история. Сюда люди приносят красивые вещи и продают их за 100-500 рублей. Каждый участник проходит отбор: присылает нам фото вещей в соцсетях, мы подсказываем, какую цену на них можно поставить, как оформить ценники. Мы не разрешим, например, продавать вещи по 10 тысяч, потому что это уже будет не «гаражка», а рынок.

— Можно ли прийти на своп или «гаражку» с пустыми руками?

— Да. И забрать все, что понравится! Мы не против! Никакой регистрации тоже не требуется. Каждое событие мы анонсируем в соцсетях. Просто приходите и всё.

Отбор проходят только те, кто приносит вещи. Но там тоже ничего строгого, просто мы хотим, чтобы всё было красиво и приятно для посетителей.

— Куда отправляются книги, которые не пристроили на свопе?

— С организацией свопов нам помогает экоактивист Катя Олейник. У нее есть договоренность с детскими домами, и непристроенные книги мы отправляем туда.

— Сколько времени занимает подготовка к свопам и «гаражкам»?

— Около месяца. Нужно не только сделать анонсы. Я всегда пытаюсь навести суету: артисты, мастер-классы, лекции… С выступающими нужно договориться.

Это все некоммерческая история, но я ей горю. Мне это близко. Мне нравится идея обмена вещами, я и сама в секонды захожу периодически. Это современно.

Получаю удовольствие от этой творческой тусовки, общаюсь, заряжаюсь. А еще мне нравится поддерживать локальное творчество, поэтому если участники приносят что-то сделанное своими руками на тематические встречи, это особенно приятно. Такая творческая тематическая искорка!

— Когда будет ближайший своп?

— Планируем 2 марта провести детскую «гаражку». На нее обычно приходит порядка десяти участников в возрасте примерно 10 лет. Они приносят игрушки, поделки, наклейки, конструкторы, иногда свои рисунки. Их покупают! Я и сама иногда приобретаю подобное, чтобы поддержать ребят, потому что искренне считаю, что они молодцы.

Анонсы свопов и «гаражек» в Туле можно найти в группе ВКонтакте.