18 февраля в Concert Hall выступят NLO.



NLO — русскоязычная музыкальная группа, стремительно набирающая популярность, благодаря своей энергичной танцевальной музыке с оригинальным этническим флером в исполнении. Простые, но ёмкие текста, харизматичность, яркие голоса, топ-чарты, модные челленджи в Тик-Токе, хиты с T-Killah, Григорием Лепсом, Анет Сай, Катей Лель, Кравцем, RASA, Леонидом Руденко и др. — всё это группа NLO.

Вы узнаете их по песням «Танцы», «Не грусти», «Холодно», «Влюбляешься зря», «По барам», «Напиваюсь» и другим.

В июне этого года дуэт ворвался в российские и зарубежные чарты с треком «Танцы» и прочно закрепился на лидирующих позициях. Одноименный клип набрал уже 50 миллионов просмотров на YouTube и занимает там первое место в списке лучших клипов, а так же ротируется на всех крупнейших музыкальных телеканалах нашей страны. Сегодня треки группы NLO можно услышать в эфире радиостанций Energy, Love Radio, DFM, Like Fm, Жара Fm и других.

Стоимость: от 1000 руб.