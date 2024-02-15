Ramil'
17 февраля в Concert Hall выступит Ramil’.
Музыка Ramil’ — это смелый и резкий поп, представляющий новейшую волну российской поп-музыки, которая зарождается не в дорогих студиях и радиостанциях, а в «сторис» и аудиозаписях Вконтакте. Где прилипчивые припевы сочетаются с иногда мрачными образами в куплетах.
Но Ramil’ любят как раз за откровенность. Название песни «Пускай по вене соль» может кого-то смутить, но есть уверенность: сглаживай Ramil’ углы, слушатели не резонировали бы с его песнями так сильно, как это происходит сейчас.
Стоимость: от 2200 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
17 февраля 2024, суббота
20:00
16 - 19 февраля
8 - 21 февраля
3 - 21 февраля
18 февраля, воскресенье 00:00
19 августа - 21 февраля 2023
4 мая - 24 февраля 2023