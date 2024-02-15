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Ramil'

Ramil'

17 февраля в Concert Hall выступит Ramil’.

Музыка Ramil’ — это смелый и резкий поп, представляющий новейшую волну российской поп-музыки, которая зарождается не в дорогих студиях и радиостанциях, а в «сторис» и аудиозаписях Вконтакте. Где прилипчивые припевы сочетаются с иногда мрачными образами в куплетах.

Но Ramil’ любят как раз за откровенность. Название песни «Пускай по вене соль» может кого-то смутить, но есть уверенность: сглаживай Ramil’ углы, слушатели не резонировали бы с его песнями так сильно, как это происходит сейчас.

Стоимость: от 2200 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
17 февраля 2024, суббота
20:00
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