16 февраля в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | valentine's day.

Вместе будем отжигать под лучшие треки 90-х и 2000-х: Бейонсе, Шура, «Руки Вверх» и другой отечественный и зарубежный поп, евроденс и самые романтичные медляки Mr. Credo. В этот вечер все песни будут о любви.



На вечеринке у каждого гостя будет уникальная возможность погадать на любовь. А еще украсить свой образ на тематической мейкап-станции и бросить послание в ящик для валентинок.

Стоимость: от 300 руб.