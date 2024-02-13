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Нулевые&90’s | Valentine's day

Нулевые&90’s | Valentine's day

16 февраля в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | valentine's day.

Вместе будем отжигать под лучшие треки 90-х и 2000-х: Бейонсе, Шура, «Руки Вверх» и другой отечественный и зарубежный поп, евроденс и самые романтичные медляки Mr. Credo. В этот вечер все песни будут о любви. 

На вечеринке у каждого гостя будет уникальная возможность погадать на любовь. А еще украсить свой образ на тематической мейкап-станции и бросить послание в ящик для валентинок.

Стоимость: от 300 руб.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 февраля 2024, пятница
22:00
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