Нулевые&90’s | Valentine's day
16 февраля в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | valentine's day.
Вместе будем отжигать под лучшие треки 90-х и 2000-х: Бейонсе, Шура, «Руки Вверх» и другой отечественный и зарубежный поп, евроденс и самые романтичные медляки Mr. Credo. В этот вечер все песни будут о любви.
На вечеринке у каждого гостя будет уникальная возможность погадать на любовь. А еще украсить свой образ на тематической мейкап-станции и бросить послание в ящик для валентинок.
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 февраля 2024, пятница
22:00
19 августа - 21 февраля 2023
18 февраля, воскресенье 00:00
4 мая - 24 февраля 2023
3 - 21 февраля
16 - 19 февраля
8 - 21 февраля