Квартирники в кафе «Октавы»
10, 17 и 24 февраля в кафе «Октавы» пройдут квартирники.
10 февраля, 19.00 – Darchoir /ДАРХОР
Творческий коллектив DarсhoirТульского колледжа искусств
им. А.С. Даргомыжского в этом феврале отметит своё 7-летие.
Основа репертуара коллектива образцы мировой музыкальной
культуры, аранжированные и исполненные в стиле gospel
(госпел), который лег в основу современной музыки. Darсhoir является обладателем Гран-при Второго Международного вокального джазового фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice – 2018» в РАМ им. Гнесиных, участником Санкт-Петербургского госпел-фестиваля – 2019 в Анненкирхе, фестиваля творческих сообществ «Таврида – Арт» в 2019 г. в Крыму, лауреатом Международного конкурса эстрадного и джазового вокала «April flowers» (г. Калуга), фестиваля студенческого творчества «Тульская студенческая весна», Международного хорового конкурса имени Виктора Ровдо — Минск, 2021 г., VI 2021 и 2022 гг.
Лауреат 1 степени международного конкурса «Сибириада» (г. Кемерово) 2023 г. Руководитель и основатель коллектива – Васильев Сергей Александрович. Лауреат международных конкурсов, член Российского музыкального союза.
17 февраля, 19.00 – группа «1778»
Морозным февральским вечером согреемся под звуки скрипки, аккордеона,
гитары и кахона, вместе споем любимые песни, станцуем под старые, но не
забытые мелодии. Простые ребята с музыкой, знакомой и любимой каждому.
Группа «1778» не раз были гостями Party Market на Октаве, теперь
выступят с полноценной программой на квартирнике.
24 февраля, 19.00 – музыкальный проект Dolzhankina
Dolzhankina — сольный проект молодой исполнительницы родом из Тулы. Сила её голоса способна на взлёты от наивной нежности и далёкой
ностальгичности, до непоколебимой решительности и ярости. Бескрайний океан искренней лирики, балалайка, гитара, укулеле и рояль переплетут чувства музыкантов и зрителей.
Стоимость: от 360 руб.