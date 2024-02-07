Квартирники в кафе «Октавы»

10, 17 и 24 февраля в кафе «Октавы» пройдут квартирники.



10 февраля, 19.00 – Darchoir /ДАРХОР



Творческий коллектив DarсhoirТульского колледжа искусств

им. А.С. Даргомыжского в этом феврале отметит своё 7-летие.

Основа репертуара коллектива образцы мировой музыкальной

культуры, аранжированные и исполненные в стиле gospel

(госпел), который лег в основу современной музыки. Darсhoir является обладателем Гран-при Второго Международного вокального джазового фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice – 2018» в РАМ им. Гнесиных, участником Санкт-Петербургского госпел-фестиваля – 2019 в Анненкирхе, фестиваля творческих сообществ «Таврида – Арт» в 2019 г. в Крыму, лауреатом Международного конкурса эстрадного и джазового вокала «April flowers» (г. Калуга), фестиваля студенческого творчества «Тульская студенческая весна», Международного хорового конкурса имени Виктора Ровдо — Минск, 2021 г., VI 2021 и 2022 гг.

Лауреат 1 степени международного конкурса «Сибириада» (г. Кемерово) 2023 г. Руководитель и основатель коллектива – Васильев Сергей Александрович. Лауреат международных конкурсов, член Российского музыкального союза.

17 февраля, 19.00 – группа «1778»



Морозным февральским вечером согреемся под звуки скрипки, аккордеона,

гитары и кахона, вместе споем любимые песни, станцуем под старые, но не

забытые мелодии. Простые ребята с музыкой, знакомой и любимой каждому.

Группа «1778» не раз были гостями Party Market на Октаве, теперь

выступят с полноценной программой на квартирнике.



24 февраля, 19.00 – музыкальный проект Dolzhankina



Dolzhankina — сольный проект молодой исполнительницы родом из Тулы. Сила её голоса способна на взлёты от наивной нежности и далёкой

ностальгичности, до непоколебимой решительности и ярости. Бескрайний океан искренней лирики, балалайка, гитара, укулеле и рояль переплетут чувства музыкантов и зрителей.



Стоимость: от 360 руб.