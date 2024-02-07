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Квартирники в кафе «Октавы»

Квартирники в кафе «Октавы»

10, 17 и 24 февраля в кафе «Октавы» пройдут квартирники.
 

10 февраля, 19.00 – Darchoir /ДАРХОР

Творческий коллектив DarсhoirТульского колледжа искусств 
им. А.С. Даргомыжского в этом феврале отметит своё 7-летие. 
Основа  репертуара коллектива образцы мировой музыкальной 
культуры, аранжированные и исполненные в стиле gospel 
(госпел), который лег в основу современной музыки. Darсhoir является обладателем Гран-при Второго Международного вокального джазового фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice – 2018» в РАМ им. Гнесиных, участником Санкт-Петербургского госпел-фестиваля – 2019 в Анненкирхе, фестиваля творческих сообществ «Таврида – Арт» в 2019 г. в Крыму, лауреатом Международного конкурса эстрадного и джазового вокала «April flowers» (г. Калуга), фестиваля студенческого творчества «Тульская студенческая весна», Международного хорового конкурса имени Виктора Ровдо — Минск, 2021 г., VI 2021 и 2022 гг.
Лауреат 1 степени международного конкурса «Сибириада» (г. Кемерово) 2023 г. Руководитель и основатель коллектива – Васильев Сергей Александрович. Лауреат международных конкурсов, член Российского музыкального союза.

17 февраля, 19.00 – группа «1778»

Морозным  февральским вечером согреемся под звуки скрипки, аккордеона, 
гитары и кахона,  вместе споем любимые песни, станцуем под старые, но не 
забытые мелодии. Простые ребята с музыкой, знакомой и любимой каждому.
Группа «1778»  не раз были гостями Party Market на Октаве, теперь 
выступят с полноценной программой на квартирнике.

24 февраля, 19.00 – музыкальный проект Dolzhankina

Dolzhankina — сольный проект молодой исполнительницы родом из Тулы. Сила её голоса способна на взлёты от наивной нежности и далёкой 
ностальгичности,  до непоколебимой решительности и ярости. Бескрайний океан искренней лирики, балалайка, гитара, укулеле и рояль переплетут чувства музыкантов и зрителей.

Стоимость: от 360 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
10 февраля 2024, суббота
19:00
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17 февраля 2024, суббота
19:00
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24 февраля 2024, суббота
19:00
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