Тульская новогодняя афиша-2025

По традиции основными новогодними площадками станут площадь Ленина, Казанская набережная, ул. Металлистов — Музейный квартал, парки культуры и отдыха, творческий индустриальный кластер «Октава».
Новогодние мероприятия запланированы до 7 января.
Так, в Музейном квартале на ул. Металлистов пройдет фестиваль Новогодних креативных елок от городских учреждений и предприятий.
На Казанской набережной будут работать зимний кинотеатр, интерактивно-развлекательные программы и концерты для всей семьи и новогодние арт-объекты. Планируется проведение творческого проекта «Новогоднее кружево», силового шоу, музыкальных вечеров и интерактивного спектакля «Щелкунчик», а также организация праздничных фотозон.
1 января в 12.00 на Казанской набережной пройдет «Забег обещаний». Участие в нем бесплатное, приветствуются маскарадные костюмы и хорошее настроение.
7 января в 17.00 состоится праздничная концертно-развлекательная программа «Мандариновое Рождество».
Со 2 по 5 января по улицам Тулы будет курсировать «Дед Моробус». Предполагаемый маршрут движения: Городской концертный зал — ул. Советская — площадь Ленина — ул. Тургеневская — Городской концертный зал. Автобус будет выполнять 4 рейса в день. Прокатиться на нем сможет любой ребенок в сопровождении одного взрослого по предварительной регистрации. На городской новогодней афише размещён QR-код, ведущий на сайт «Дед Моробуса».
Также жителей и гостей областной столицы ждет «Зима по-тульски» в парках культуры и отдыха, развлекательные мероприятия в городских музеях и новогодняя программа «Октава 2125: будущее здесь» в творческом индустриальном кластере «Октава» со 2 по 7 января.
На площади Ленина работает Губернский каток. Рядом организуют прогулочное пространство с ярмаркой, детскими аттракционами и фотозоной. На большом мультимедийном экране можно посмотреть новогодние мультфильмы.
В рамках проекта «Музейная зима в Туле» 1 января в Туле гостей принимают филиалы Государственного музея-заповедника «Куликово поле», Тульский кремль, музей «Тульские самовары», музей «Декоративно-прикладного искусства.
В учреждениях музея-заповедника «Ясная Поляна» запланирована разнообразная программа от кинопоказов до концертных программ. В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» можно посетить выставку «Снегурочка. Ракурсы», детскую программу «Зимняя история» и интерактивные программы, увидеть предметы из коллекции Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково». В Доме культуры «Ясная Поляна» состоится показ документального видеопроекта Студии Ивана Старостина «Возвращение Дома», в другие дни покажут фортепианную программу Елены Тарасовой «Символ веры» и выставку-презентацию изданий Музея-заповедника С. В. Рахманинова «Ивановка».
7 января в доме культуры состоится Рождественский концерт «Короли Вальса и Танго».
В Музее оружия со 2 по 5 января будет проходить интерактивная театрализованная программа «Секрет новогоднего волшебства». Обширная программа мастер-классов, театрализованных экскурсий и других интерактивных программ ждет гостей во всех филиалах Тульского музейного объединения, музея-заповедника «Куликово поле» и музея-заповедника В. Д. Поленова.
В новогодние праздники посетители филиала Государственного исторического музея в Туле смогут побывать сразу в нескольких эпохах: узнать историю праздника новолетия, познакомиться с предметами, украшавшими дворцовые покои, совершить путешествие на ладье викингов.
В Объединении центров пройдут новогодние мероприятия для туляков и гостей оружейной столицы всех возрастов. 3 января пройдет интерактивная программа «В Новый год со своим самоваром». Гости побывают у тульских кузнецов, узнают тайны резных наличников деревянной Тулы, попьют горячего чая «с дымком» из жарового самовара, примут участие в мастер-классах.
4 января пройдет интерактивная программа «Новый год с припеком». Гости узнают много интересного о русской печи, сами приготовят запечённые яблоки в дровяной печи, выпьют чай с вкусным угощением, сфотографируются с ухватом и распишут деревянные ложки. 5 января состоится интерактивная программа «Окно в Новый год» в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» о традициях деревянного декора домов.
В Тульской областной филармонии в новогодние праздники традиционно аншлаг. 3, 5 и 6 января можно посетить музыкальный спектакль по мотивам сказки Габриэль Сюзанн де Вильнев в исполнении артистов и коллективов детской филармонии и детского цирка. На Рождество в Доме дворянского собрания состоится традиционный Рождественский бал.
В Тульском академическом театре драмы со 2 января будут проходить постановки любимых семейных сказок: «Остров сокровищ», «Маленький принц», «Конек-горбунок», «Приключения куколок» и другие спектакли. В новомосковском филиале драмтеатра — «Уши, лапы, рыжий хвост», «Тайна стоптанных башмачков», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Красная шапочка и серый волк».
В Тульских библиотеках в рамках проекта «Музейная зима в Туле» стартуют «Сказочные чтения». Так, 3 января в Тульской областной научной библиотеке можно будет услышать сказки Л. Н. Толстого.
4 января в Ефремове будет проходить Фестиваль креативных санок. Там можно будет увидеть необычные модели зимнего транспорта и покататься на нем.
Мероприятия учреждений культуры в Туле и других муниципальных образованиях можно посмотреть на туристическом портале VisitTula.com.
Информация о наличии мест на мероприятия может меняться, о наличии необходимо уточнять на сайте учреждений или по контактным телефонам.
12.00 — квест «Путешествие в историю» 12+
Мемориал на Красном холме музея-заповедника «Куликово поле»
14.30 — мастер-класс «Куликовское печево. Колядки» 5+
Пространство «Археология»: Музей — лаборатория
11.00 — новогодний беби-концерт «Праздник по ноткам» 0+
Мультикультурный центр «Дом Чехова»
12.00 — программа «Новогодние приключения на Куликовом поле» 6+
Музейный комплекс «Куликово поле»
12.00 — тематическая экскурсия «Святки» +6
Музей купеческого быта
12.30 — сборная пешеходная экскурсия «У стен Тульской крепости» на новогодние праздники 6+
Тульский кремль
13.00 — мастер-класс по росписи ёлочной игрушки «Русские воины» 7+
Пространство «Археология и реставрация»: Научный центр
15.00 — мастер-класс по созданию ёлочных игрушек из будущего 12+
Творческий индустриальный кластер «Октава»
15.00 — интерактивная экскурсия «Рождественская история на Конном дворе» 6+
Конный двор на Куликовом поле
16.00 — интерактивная программа «Новогодние приключения Ардашира» 6+
Музейный комплекс «Куликово поле»
16.00 — мастер-класс «Верховая набойка по ткани» 6+
Пространство «Археология и реставрация»: Научный центр
17.00 — венский новогодний концерт 6+
Тульская областная филармония имени народного артиста РФ И. А. Михайловского
17.30 — мастер-класс «Свечной заводик купца Лихошерстова»
Пространство «Археология и реставрация»: Научный центр
18.00 — ВИА «Лейся, песня!» 6+
Городской концертный зал
18.00 — «Новогодний хит-парад» 6+
Театр русской драмы «Эрмитаж»
18.00 — мастер-класс «Кусудама: Светящийся шар» 16+
Творческий индустриальный кластер «Октава»
22.00 — новогодний фест 18+
Творческий индустриальный кластер «Октава»
2 — 8 января в 12:30, 15:00
Сборная обзорная экскурсия по центру города «У стен тульской крепости» 6+
Туристско-информационный центр «Тульский кремль», 8 (4872) 52-08-98, по предварительной записи.
2 — 12 января
Тематическая экскурсия «По следам Деда Мороза» 6+
Тульский областной краеведческий музей, 8(4872)30-79-75, по предварительной записи.
2, 3, 7 января в 12:00
Викторина «Новогодние сказки кота Васьки» 6+
Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново», 8(48734)2-65-11
12.00 — Алиса в стране чудес
12.50 — Тула сладкая и ароматная. Мастер-класс
Музейный квартал (ул. Металлистов)
12:00 — музейно-педагогическое занятие «У камелька» 6+
Историко-мемориальный музей Демидовых, 8(4872)39-37-74
12:00 — мастер-класс в технике объемной аппликации «Веселая змейка» 6+
Музей Н. И. Белобородова, 8(4872)36-18-85, по предварительной записи.
13:00 — мастер-класс «Рождественский венок» 6+
Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, 8-953-955-04-12
13.00 — Интерактивно-игровая программа «Змея — хозяйка года» 6+
Тульская областная детская библиотека
13.00 — программа «Рождественская сказка» 6+
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
14.00 — открытое новогоднее занятие студии чтения «Читаю сам» 5+
Тульская областная детская библиотека
14:00 — интерактивная программа «Змейно встретим Новый Год, и удача к нам придет!» 6+
Дом-музей В. В. Вересаева, 8(4872)56-77-31
15:00 — интерактивная лекция с мастер-классом «Новогодние маскарады в России» 6+
Музей «Тульские самовары», 8 (4872) 31-23-33
15.00 — интерактивная программа «Кабы не было зимы» 0+
Конный двор на Куликовом поле
16.00 — интерактивная программа «История Новогодней игрушки»
Музейный комплекс «Куликово поле».
16:00 — лекция «Современное искусство: понятное и не очень» 16+
Выставочный зал, 8(4872)56-09-92
19.00 — Новогодняя дискотека 90х-00
17.00 — вечеринка «NEW ROCK КАРНАВАЛ» 12+
Творческий индустриальный кластер «Октава»
3 и 5 января в 14:00 по предварительной записи
«Забавы в русском стиле — зимний шедевр»: лепим снежные фигуры и катаемся на горке 0+
Музей русского и современного искусства, 8-953-955-13-81
3 — 7 января по предварительной записи
Серия мастер-классов по рисованию «Зимний ZООпарк» 6+
Музей П. Н. Крылова, 8(4872)41-04-60
9:30 — экскурсионный маршрут «Война и мир в истории Тульского края» (Тула — Богородицк) 6+
Туристско-информационный центр «Тульский кремль», 8 (4872) 52-08-98
11:00 — мастер-класс «Символ года» 6+
Фонд искусств, 8(4872)35-40-53, по предварительной записи.
11.00 — новогодняя сказка с оркестром: «ЩЕЛКУНЧИК» 6+
Тульская областная филармония имени народного артиста РФ И. А. Михайловского
11.30 — ТУЛА ГОСТЕПРИИМНАЯ — ПОЁМ, ЕДИМ, ГУЛЯЕМ. Новогодняя экскурсионная программа.
Музейный квартал (ул. Металлистов)
12.00 — мюзикл «Олаф и новогоднее приключение»
Городской концертный зал
12:00 — мастер-класс «Зимняя сказка» 6+
Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева, 8 (48762) 9-01-46, по предварительной записи.
12:00 — новогоднее чаепитие «Пей чай, пряником заедай да гармони подпевай! 6+
Музей Н. И. Белобородова, 8(4872)36-18-85
12:00 — уличная программа «Зимние забавы» 0+
Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, 8-953-955-04-12
13:00 — мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки «Рождественская история» 6+
Музей «Тульские самовары», 8 (4872) 31-23-33
13.00 — мастер-класс «Чудеса под Рождество» 6+
Тульская областная детская библиотека
14:00 — «Штудии. Новый год. Открытка.» 12+
Выставочный зал, 8(4872)56-09-92
15:00 — концерт «Колыбельная вьюги». Александр Метвеев-арфа, Яна Желова — вокал. 6+
Тульский музей изобразительных искусств, 8(4872)35-40-53
15.00 — творческо-игровая программа «Новогодняя история» 6+
Тульская областная детская библиотека
15.30 — РОЖДЕСТВО В ДВОРЯНСКОМ 6+
Дом Дворянского собрания
16:00 — познавательно-развлекательное мероприятие «Под Рождественской звездой» 6+
Музей русского и современного искусства, 8-953-955-13-81 по предварительной записи
17:30 — театрализованная экскурсия «Кремль. С фонарем» 12+
Тульский кремль, 8(4872)77-49-34, по предварительной записи
19.00 — концерт POLNALYUBVI 12+
Творческий индустриальный кластер «Октава»
По предварительной записи:
Тематическая экскурсия «Зима в Тульской губернии» 6+. Тульский областной краеведческий музей, 8(4872)30-79-75
«Новогодняя мастерская от Деда Мороза и Снегурочки» 6+. Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг», 8(48756)2-35-10
12:00 — музейная программа «От Рождества до Крещения» 6+
Музей Н. И. Белобородова, 8(4872)36-18-85
5 и 7 января в 12:00 — кинопоказ «Мульти-традиция» 6+
Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева, 8(48762)7-01-46
в 13:00, 15:00 — квест-игра «Новогоднее приключение» 6+
Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, 8-953-955-04-12
15:00 — культурно-образовательная программа «Новый год по-тульски» 6+
Музей П. Н. Крылова, 8(4872)41-04-60
14:00 — мастер-класс «Уют» 16+
Выставочный зал, 8(4872)56-09-92
14:00 — интерактивная программа «Звучные посиделки» 12+
Дом-музей В. В. Вересаева, 8(4872)56-77-31
15:00 — интерактивное занятие «Рождество» 6+
Музей «Тульские самовары», 8 (4872) 31-23-33
17.00 — открытое новогоднее занятие студии Read and Play
Тульская областная детская библиотека
18.00 — «Большой рождественский концерт» 6+
Театр русской драмы «Эрмитаж»
19.00 — концерт группы «АБСТРАКТОР» 14+
Творческий индустриальный кластер «Октава»
По предварительной записи:
мастер-класс «Новогодняя игрушка Ангел» 6+. Историко-мемориальный музей Демидовых, 8(4872)39-37-74
Мастер-класс «Тульский ангел на музейной ёлке» 6+. Тульский областной краеведческий музей, 8(4872)30-79-75
9:00 — экскурсионный маршрут «Вдохновение живописью (музей П. Н. Крылова и музей-заповедник В. Д. Поленова)»
Туристско-информационный центр «Тульский кремль», 8 (4872) 52-08-98
12:00 — квест «Музейный Шерлок» 6+
Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева, 8(48762)7-01-46, по предварительной записи
12.00 — Рождественский Party Market
Творческий индустриальный кластер «Октава»
13.00 — интерактивная программа «В гостях у рождественской сказки» 6+
Тульская областная детская библиотека
14.00 — час игр и развлечений «Однажды в Новый год…» 6+
Тульская областная детская библиотека
15:00 — авторское культурно-образовательное занятие «Новый год в гостях у художника» 6+
Музей П. Н. Крылова, 8(4872)41-04-60
15:00 — развлекательная программа «Как ходила Коляда накануне Рождества» 6+
Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново», 8(48734)2-65-11
16:00 — концерт-сказка «Рождественские встречи», 6+
Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, 8-953-955-04-12
17.00 — БАХ ПРИ СВЕЧАХ 6+
Дом Дворянского собрания
19.00 — концерт дуэта «Стреляйте в пианиста» 14+
Творческий индустриальный кластер «Октава»
По предварительной записи:
Музейный праздник «Святки да колядки», 6+. Тульский областной краеведческий музей, 8(4872)30-79-75.
Новогодний квест «Ледяная головоломка», 6+. Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг», 8(48756)2-35-10).
12:00 — мастер-класс «Демидовы — пчеловоды. Поделки из воска» 6+
Историко-мемориальный музей Демидовых, 8(4872)39-37-74
13:00 — лекция «Рождество в изобразительном искусстве» 12+
Фонд искусств, 8(4872)35-40-53
14:00 — мастер-класс в творческой мастерской «Ангел», 6+
Музей П. Н. Крылова, 8(4872)41-04-60
15:00 — уличная программа «Рождественские гуляния» 0+
Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, 8-953-955-04-12
15:00 — музейная программа «Рождественские посиделки» 6+
По 7 января в Объединении центров пройдут новогодние мероприятия для туляков и гостей оружейной столицы всех возрастов. Они проводятся в рамках регионального проекта «Музейная зима в Туле».
3 января в 12:00 и 16:00 удивительный мир ремесел и традиции Тульской земли откроет интерактивная программа «В Новый год со своим самоваром». Гости побывают у тульских кузнецов, узнают тайны резных наличников деревянной Тулы, попьют горячего чая «с дымком» из жарового самовара, примут участие в мастер-классах.
Стоимость: 700 рублей. Количество участников — до 25 человек.
4 января в 12:00 и 16:00 пройдет интерактивная программа «Новый год с припеком». Гости узнают много интересного о русской печи, сами приготовят запечённые яблоки в дровяной печи, выпьют чай с вкусным угощением, сфотографируются с ухватом и распишут деревянные ложки.
Стоимость: 1000 рублей. Количество участников — до 20 человек.
5 января в 12:00 и 16:00 интерактивная программа в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» откроет «Окно в Новый год» и его праздничную атмосферу. Участникам представится уникальная возможность исследовать традиции деревянного декора домов с закрытыми глазами. На помощь придут слух, обоняние, осязание и даже вкус.
Стоимость: 600 рублей. Количество участников — до 9 человек.
7 января в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00 в фольклорном театре «Булыжник» состоится представление народных святочных обычаев и традиций «На житьё, на бытьё, на богатство…». Гостей ждут веселая атмосфера Святок с ряжеными и колядованием, а также вертепное кукольное представление о Рождестве Христовом.
Стоимость: 400 рублей. Количество участников — до 15 человек.