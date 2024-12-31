  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская новогодняя афиша-2025 - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская новогодняя афиша-2025

Тульская новогодняя афиша-2025

Публикуем подробную афишу праздничных мероприятий в Туле и области.

По традиции основными новогодними площадками станут площадь Ленина, Казанская набережная, ул. Металлистов — Музейный квартал, парки культуры и отдыха, творческий индустриальный кластер «Октава».

Новогодние мероприятия запланированы до 7 января.

tlTxfz29NlmkRN2eBuKmR9FuXx0JwwWYdCuZ_-QY-giX3rT5kwZtD-2_dZfQrVE6m9OBXyJZfklyWkUL2yE9lTU6.jpg

Так, в Музейном квартале на ул. Металлистов пройдет фестиваль Новогодних креативных елок от городских учреждений и предприятий.

На Казанской набережной будут работать зимний кинотеатр, интерактивно-развлекательные программы и концерты для всей семьи и новогодние арт-объекты. Планируется проведение творческого проекта «Новогоднее кружево», силового шоу, музыкальных вечеров и интерактивного спектакля «Щелкунчик», а также организация праздничных фотозон.

1 января в 12.00 на Казанской набережной пройдет «Забег обещаний». Участие в нем бесплатное, приветствуются маскарадные костюмы и хорошее настроение.

7 января в 17.00 состоится праздничная концертно-развлекательная программа «Мандариновое Рождество».

Со 2 по 5 января по улицам Тулы будет курсировать «Дед Моробус». Предполагаемый маршрут движения: Городской концертный зал — ул. Советская — площадь Ленина — ул. Тургеневская — Городской концертный зал. Автобус будет выполнять 4 рейса в день. Прокатиться на нем сможет любой ребенок в сопровождении одного взрослого по предварительной регистрации. На городской новогодней афише размещён QR-код, ведущий на сайт «Дед Моробуса».

Также жителей и гостей областной столицы ждет «Зима по-тульски» в парках культуры и отдыха, развлекательные мероприятия в городских музеях и новогодняя программа «Октава 2125: будущее здесь» в творческом индустриальном кластере «Октава» со 2 по 7 января.

На площади Ленина работает Губернский каток. Рядом организуют прогулочное пространство с ярмаркой, детскими аттракционами и фотозоной. На большом мультимедийном экране можно посмотреть новогодние мультфильмы.

В рамках проекта «Музейная зима в Туле» 1 января в Туле гостей принимают филиалы Государственного музея-заповедника «Куликово поле», Тульский кремль, музей «Тульские самовары», музей «Декоративно-прикладного искусства.

В учреждениях музея-заповедника «Ясная Поляна» запланирована разнообразная программа от кинопоказов до концертных программ. В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» можно посетить выставку «Снегурочка. Ракурсы», детскую программу «Зимняя история» и интерактивные программы, увидеть предметы из коллекции Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково». В Доме культуры «Ясная Поляна» состоится показ документального видеопроекта Студии Ивана Старостина «Возвращение Дома», в другие дни покажут фортепианную программу Елены Тарасовой «Символ веры» и выставку-презентацию изданий Музея-заповедника С. В. Рахманинова «Ивановка». 

7 января в доме культуры состоится Рождественский концерт «Короли Вальса и Танго».

В Музее оружия со 2 по 5 января будет проходить интерактивная театрализованная программа «Секрет новогоднего волшебства». Обширная программа мастер-классов, театрализованных экскурсий и других интерактивных программ ждет гостей во всех филиалах Тульского музейного объединения, музея-заповедника «Куликово поле» и музея-заповедника В. Д. Поленова.

В новогодние праздники посетители филиала Государственного исторического музея в Туле смогут побывать сразу в нескольких эпохах: узнать историю праздника новолетия, познакомиться с предметами, украшавшими дворцовые покои, совершить путешествие на ладье викингов.

В Объединении центров пройдут новогодние мероприятия для туляков и гостей оружейной столицы всех возрастов. 3 января пройдет интерактивная программа «В Новый год со своим самоваром». Гости побывают у тульских кузнецов, узнают тайны резных наличников деревянной Тулы, попьют горячего чая «с дымком» из жарового самовара, примут участие в мастер-классах. 

4 января пройдет интерактивная программа «Новый год с припеком». Гости узнают много интересного о русской печи, сами приготовят запечённые яблоки в дровяной печи, выпьют чай с вкусным угощением, сфотографируются с ухватом и распишут деревянные ложки. 5 января состоится интерактивная программа «Окно в Новый год» в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» о традициях деревянного декора домов.

В Тульской областной филармонии в новогодние праздники традиционно аншлаг. 3, 5 и 6 января можно посетить музыкальный спектакль по мотивам сказки Габриэль Сюзанн де Вильнев в исполнении артистов и коллективов детской филармонии и детского цирка. На Рождество в Доме дворянского собрания состоится традиционный Рождественский бал.

В Тульском академическом театре драмы со 2 января будут проходить постановки любимых семейных сказок: «Остров сокровищ», «Маленький принц», «Конек-горбунок», «Приключения куколок» и другие спектакли. В новомосковском филиале драмтеатра — «Уши, лапы, рыжий хвост», «Тайна стоптанных башмачков», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Красная шапочка и серый волк».

В Тульских библиотеках в рамках проекта «Музейная зима в Туле» стартуют «Сказочные чтения». Так, 3 января в Тульской областной научной библиотеке можно будет услышать сказки Л. Н. Толстого. 

4 января в Ефремове будет проходить Фестиваль креативных санок. Там можно будет увидеть необычные модели зимнего транспорта и покататься на нем. 

Мероприятия учреждений культуры в Туле и других муниципальных образованиях можно посмотреть на туристическом портале VisitTula.com.

Информация о наличии мест на мероприятия может меняться, о наличии необходимо уточнять на сайте учреждений или по контактным телефонам.

1 января

12.00 — квест «Путешествие в историю» 12+

Мемориал на Красном холме музея-заповедника «Куликово поле»

14.30 — мастер-класс «Куликовское печево. Колядки» 5+

Пространство «Археология»: Музей — лаборатория

2 января

11.00 — новогодний беби-концерт «Праздник по ноткам» 0+

Мультикультурный центр «Дом Чехова»

12.00 — программа «Новогодние приключения на Куликовом поле» 6+

Музейный комплекс «Куликово поле»

12.00 — тематическая экскурсия «Святки» +6

Музей купеческого быта

12.30 — сборная пешеходная экскурсия «У стен Тульской крепости» на новогодние праздники 6+

Тульский кремль

Рисунок1.jpg

13.00 — мастер-класс по росписи ёлочной игрушки «Русские воины» 7+

Пространство «Археология и реставрация»: Научный центр

15.00 — мастер-класс по созданию ёлочных игрушек из будущего 12+

Творческий индустриальный кластер «Октава»

15.00 — интерактивная экскурсия «Рождественская история на Конном дворе» 6+

Конный двор на Куликовом поле

16.00 — интерактивная программа «Новогодние приключения Ардашира» 6+

Музейный комплекс «Куликово поле»

 

16.00 — мастер-класс «Верховая набойка по ткани» 6+

Пространство «Археология и реставрация»: Научный центр

17.00 — венский новогодний концерт 6+

Тульская областная филармония имени народного артиста РФ И. А. Михайловского

17.30 — мастер-класс «Свечной заводик купца Лихошерстова» 

Пространство «Археология и реставрация»: Научный центр

18.00 — ВИА «Лейся, песня!» 6+

Городской концертный зал

18.00 — «Новогодний хит-парад» 6+

Театр русской драмы «Эрмитаж»

18.00 — мастер-класс «Кусудама: Светящийся шар» 16+

Творческий индустриальный кластер «Октава»

22.00 — новогодний фест 18+

Творческий индустриальный кластер «Октава»

2 — 8 января в 12:30, 15:00

Сборная обзорная экскурсия по центру города «У стен тульской крепости» 6+

Туристско-информационный центр «Тульский кремль», 8 (4872) 52-08-98, по предварительной записи.

2 — 12 января

Тематическая экскурсия «По следам Деда Мороза» 6+

Тульский областной краеведческий музей, 8(4872)30-79-75, по предварительной записи.

2, 3, 7 января в 12:00

Викторина «Новогодние сказки кота Васьки» 6+

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново», 8(48734)2-65-11

3 января

12.00 — Алиса в стране чудес

12.50 — Тула сладкая и ароматная. Мастер-класс

Музейный квартал (ул. Металлистов)

12:00 — музейно-педагогическое занятие «У камелька» 6+

Историко-мемориальный музей Демидовых, 8(4872)39-37-74

12:00 — мастер-класс в технике объемной аппликации «Веселая змейка» 6+

Музей Н. И. Белобородова, 8(4872)36-18-85, по предварительной записи.

13:00 — мастер-класс «Рождественский венок» 6+

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, 8-953-955-04-12

13.00 — Интерактивно-игровая программа «Змея — хозяйка года» 6+

Тульская областная детская библиотека

13.00 — программа «Рождественская сказка» 6+

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

14.00 — открытое новогоднее занятие студии чтения «Читаю сам» 5+

Тульская областная детская библиотека

14:00 — интерактивная программа «Змейно встретим Новый Год, и удача к нам придет!» 6+

Дом-музей В. В. Вересаева, 8(4872)56-77-31

15:00 — интерактивная лекция с мастер-классом «Новогодние маскарады в России» 6+

Музей «Тульские самовары», 8 (4872) 31-23-33

15.00 — интерактивная программа «Кабы не было зимы» 0+

Конный двор на Куликовом поле

16.00 — интерактивная программа «История Новогодней игрушки»

Музейный комплекс «Куликово поле».

 

16:00 — лекция «Современное искусство: понятное и не очень» 16+

Выставочный зал, 8(4872)56-09-92

19.00 — Новогодняя дискотека 90х-00

17.00 — вечеринка «NEW ROCK КАРНАВАЛ» 12+

Творческий индустриальный кластер «Октава»

3 и 5 января в 14:00 по предварительной записи

«Забавы в русском стиле — зимний шедевр»: лепим снежные фигуры и катаемся на горке 0+

Музей русского и современного искусства, 8-953-955-13-81

3 — 7 января по предварительной записи

Серия мастер-классов по рисованию «Зимний ZООпарк» 6+

Музей П. Н. Крылова, 8(4872)41-04-60

4 января

9:30 — экскурсионный маршрут «Война и мир в истории Тульского края» (Тула — Богородицк) 6+

Туристско-информационный центр «Тульский кремль», 8 (4872) 52-08-98

11:00 — мастер-класс «Символ года» 6+

Фонд искусств, 8(4872)35-40-53, по предварительной записи.

11.00 — новогодняя сказка с оркестром: «ЩЕЛКУНЧИК» 6+

Тульская областная филармония имени народного артиста РФ И. А. Михайловского

11.30 — ТУЛА ГОСТЕПРИИМНАЯ — ПОЁМ, ЕДИМ, ГУЛЯЕМ. Новогодняя экскурсионная программа.

Музейный квартал (ул. Металлистов)

12.00 — мюзикл «Олаф и новогоднее приключение»

Городской концертный зал

 

12:00 — мастер-класс «Зимняя сказка» 6+

Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева, 8 (48762) 9-01-46, по предварительной записи.

12:00 — новогоднее чаепитие «Пей чай, пряником заедай да гармони подпевай! 6+

Музей Н. И. Белобородова, 8(4872)36-18-85

12:00 — уличная программа «Зимние забавы» 0+

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, 8-953-955-04-12

13:00 — мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки «Рождественская история» 6+

Музей «Тульские самовары», 8 (4872) 31-23-33

13.00 — мастер-класс «Чудеса под Рождество» 6+

Тульская областная детская библиотека

14:00 — «Штудии. Новый год. Открытка.» 12+

Выставочный зал, 8(4872)56-09-92

15:00 — концерт «Колыбельная вьюги». Александр Метвеев-арфа, Яна Желова — вокал. 6+

Тульский музей изобразительных искусств, 8(4872)35-40-53

15.00 — творческо-игровая программа «Новогодняя история» 6+

Тульская областная детская библиотека

15.30 — РОЖДЕСТВО В ДВОРЯНСКОМ 6+

Дом Дворянского собрания

16:00 — познавательно-развлекательное мероприятие «Под Рождественской звездой» 6+

Музей русского и современного искусства, 8-953-955-13-81 по предварительной записи

17:30 — театрализованная экскурсия «Кремль. С фонарем» 12+

Тульский кремль, 8(4872)77-49-34, по предварительной записи

19.00 — концерт POLNALYUBVI 12+

Творческий индустриальный кластер «Октава»

 

По предварительной записи: 

Тематическая экскурсия «Зима в Тульской губернии» 6+. Тульский областной краеведческий музей, 8(4872)30-79-75

«Новогодняя мастерская от Деда Мороза и Снегурочки» 6+. Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг», 8(48756)2-35-10

5 января

12:00 — музейная программа «От Рождества до Крещения» 6+

Музей Н. И. Белобородова, 8(4872)36-18-85

5 и 7 января в 12:00 — кинопоказ «Мульти-традиция» 6+

Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева, 8(48762)7-01-46

в 13:00, 15:00 — квест-игра «Новогоднее приключение» 6+

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, 8-953-955-04-12

15:00 — культурно-образовательная программа «Новый год по-тульски» 6+

Музей П. Н. Крылова, 8(4872)41-04-60

14:00 — мастер-класс «Уют» 16+

Выставочный зал, 8(4872)56-09-92

14:00 — интерактивная программа «Звучные посиделки» 12+

Дом-музей В. В. Вересаева, 8(4872)56-77-31

15:00 — интерактивное занятие «Рождество» 6+

Музей «Тульские самовары», 8 (4872) 31-23-33

17.00 — открытое новогоднее занятие студии Read and Play

Тульская областная детская библиотека

18.00 — «Большой рождественский концерт» 6+

Театр русской драмы «Эрмитаж»

19.00 — концерт группы «АБСТРАКТОР» 14+

Творческий индустриальный кластер «Октава»

 

По предварительной записи:

мастер-класс «Новогодняя игрушка Ангел» 6+. Историко-мемориальный музей Демидовых, 8(4872)39-37-74

Мастер-класс «Тульский ангел на музейной ёлке» 6+. Тульский областной краеведческий музей, 8(4872)30-79-75

6 января

9:00 — экскурсионный маршрут «Вдохновение живописью (музей П. Н. Крылова и музей-заповедник В. Д. Поленова)»

Туристско-информационный центр «Тульский кремль», 8 (4872) 52-08-98

12:00 — квест «Музейный Шерлок» 6+

Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева, 8(48762)7-01-46, по предварительной записи

12.00 — Рождественский Party Market

Творческий индустриальный кластер «Октава»

13.00 — интерактивная программа «В гостях у рождественской сказки» 6+

Тульская областная детская библиотека

14.00 — час игр и развлечений «Однажды в Новый год…» 6+

Тульская областная детская библиотека

 

15:00 — авторское культурно-образовательное занятие «Новый год в гостях у художника» 6+

Музей П. Н. Крылова, 8(4872)41-04-60

15:00 — развлекательная программа «Как ходила Коляда накануне Рождества» 6+

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново», 8(48734)2-65-11

16:00 — концерт-сказка «Рождественские встречи», 6+

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, 8-953-955-04-12

17.00 — БАХ ПРИ СВЕЧАХ 6+

Дом Дворянского собрания

19.00 — концерт дуэта «Стреляйте в пианиста» 14+

Творческий индустриальный кластер «Октава»

 

По предварительной записи:

Музейный праздник «Святки да колядки», 6+. Тульский областной краеведческий музей, 8(4872)30-79-75.

Новогодний квест «Ледяная головоломка», 6+. Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг», 8(48756)2-35-10).

7 января

12:00 — мастер-класс «Демидовы — пчеловоды. Поделки из воска» 6+

Историко-мемориальный музей Демидовых, 8(4872)39-37-74

13:00 — лекция «Рождество в изобразительном искусстве» 12+

Фонд искусств, 8(4872)35-40-53

14:00 — мастер-класс в творческой мастерской «Ангел», 6+

Музей П. Н. Крылова, 8(4872)41-04-60

15:00 — уличная программа «Рождественские гуляния» 0+

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, 8-953-955-04-12

15:00 — музейная программа «Рождественские посиделки» 6+

Проект «Музейная зима в Туле» в «Добродее»

По 7 января в Объединении центров пройдут новогодние мероприятия для туляков и гостей оружейной столицы всех возрастов. Они проводятся в рамках регионального проекта «Музейная зима в Туле».

3 января в 12:00 и 16:00 удивительный мир ремесел и традиции Тульской земли откроет интерактивная программа «В Новый год со своим самоваром». Гости побывают у тульских кузнецов, узнают тайны резных наличников деревянной Тулы, попьют горячего чая «с дымком» из жарового самовара, примут участие в мастер-классах.

Стоимость: 700 рублей. Количество участников — до 25 человек. 

4 января в 12:00 и 16:00 пройдет интерактивная программа «Новый год с припеком». Гости узнают много интересного о русской печи, сами приготовят запечённые яблоки в дровяной печи, выпьют чай с вкусным угощением, сфотографируются с ухватом и распишут деревянные ложки.

Стоимость: 1000 рублей. Количество участников — до 20 человек.

5 января в 12:00 и 16:00 интерактивная программа в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» откроет «Окно в Новый год» и его праздничную атмосферу. Участникам представится уникальная возможность исследовать традиции деревянного декора домов с закрытыми глазами. На помощь придут слух, обоняние, осязание и даже вкус.

Стоимость: 600 рублей. Количество участников — до 9 человек. 

7 января в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00 в фольклорном театре «Булыжник» состоится представление народных святочных обычаев и традиций «На житьё, на бытьё, на богатство…». Гостей ждут веселая атмосфера Святок с ряжеными и колядованием, а также вертепное кукольное представление о Рождестве Христовом.

Стоимость: 400 рублей. Количество участников — до 15 человек. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 10:04 0
Другие статьи по темам
Событие
афишановый год
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Погода в Туле 1 января: ветрено, мокро и до +3
Погода в Туле 1 января: ветрено, мокро и до +3
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.