Тульская новогодняя афиша-2025

В учреждениях музея-заповедника «Ясная Поляна» запланирована разнообразная программа от кинопоказов до концертных программ. В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» можно посетить выставку «Снегурочка. Ракурсы», детскую программу «Зимняя история» и интерактивные программы, увидеть предметы из коллекции Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково». В Доме культуры «Ясная Поляна» состоится показ документального видеопроекта Студии Ивана Старостина «Возвращение Дома», в другие дни покажут фортепианную программу Елены Тарасовой «Символ веры» и выставку-презентацию изданий Музея-заповедника С. В. Рахманинова «Ивановка».

7 января в доме культуры состоится Рождественский концерт «Короли Вальса и Танго».

В Музее оружия со 2 по 5 января будет проходить интерактивная театрализованная программа «Секрет новогоднего волшебства». Обширная программа мастер-классов, театрализованных экскурсий и других интерактивных программ ждет гостей во всех филиалах Тульского музейного объединения, музея-заповедника «Куликово поле» и музея-заповедника В. Д. Поленова.

В новогодние праздники посетители филиала Государственного исторического музея в Туле смогут побывать сразу в нескольких эпохах: узнать историю праздника новолетия, познакомиться с предметами, украшавшими дворцовые покои, совершить путешествие на ладье викингов.

В Объединении центров пройдут новогодние мероприятия для туляков и гостей оружейной столицы всех возрастов. 3 января пройдет интерактивная программа «В Новый год со своим самоваром». Гости побывают у тульских кузнецов, узнают тайны резных наличников деревянной Тулы, попьют горячего чая «с дымком» из жарового самовара, примут участие в мастер-классах.

4 января пройдет интерактивная программа «Новый год с припеком». Гости узнают много интересного о русской печи, сами приготовят запечённые яблоки в дровяной печи, выпьют чай с вкусным угощением, сфотографируются с ухватом и распишут деревянные ложки. 5 января состоится интерактивная программа «Окно в Новый год» в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» о традициях деревянного декора домов.

В Тульской областной филармонии в новогодние праздники традиционно аншлаг. 3, 5 и 6 января можно посетить музыкальный спектакль по мотивам сказки Габриэль Сюзанн де Вильнев в исполнении артистов и коллективов детской филармонии и детского цирка. На Рождество в Доме дворянского собрания состоится традиционный Рождественский бал.

В Тульском академическом театре драмы со 2 января будут проходить постановки любимых семейных сказок: «Остров сокровищ», «Маленький принц», «Конек-горбунок», «Приключения куколок» и другие спектакли. В новомосковском филиале драмтеатра — «Уши, лапы, рыжий хвост», «Тайна стоптанных башмачков», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Красная шапочка и серый волк».

В Тульских библиотеках в рамках проекта «Музейная зима в Туле» стартуют «Сказочные чтения». Так, 3 января в Тульской областной научной библиотеке можно будет услышать сказки Л. Н. Толстого.

4 января в Ефремове будет проходить Фестиваль креативных санок. Там можно будет увидеть необычные модели зимнего транспорта и покататься на нем.

Мероприятия учреждений культуры в Туле и других муниципальных образованиях можно посмотреть на туристическом портале VisitTula.com.

Информация о наличии мест на мероприятия может меняться, о наличии необходимо уточнять на сайте учреждений или по контактным телефонам.