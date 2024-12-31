Электронная вечеринка в «Октаве»
2 января в «Октаве» пройдет новогодний электрофест.
С нами будут не только крутые локальные диджеи, но еще хедлайнером выступят амбассадоры вечериночного хауса — «ЛАУД».
Лайн-ап вечеринки:
- ТУНАЙТ;
- СТАНЦИЯ;
- NPAVLOVV;
- EL LI;
- CLEVER;
- SHIROMI;
- SHULCIFER;
- TRAZDEM;
- FRO.
Стоимость: от 480 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
2 января 2025, четверг
22:00
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