  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Вечеринки
  4. Электронная вечеринка в «Октаве» - Вечеринки в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Электронная вечеринка в «Октаве»

Электронная вечеринка в «Октаве»

2 января в «Октаве» пройдет новогодний электрофест. 

С нами будут не только крутые локальные диджеи, но еще хедлайнером выступят амбассадоры вечериночного хауса — «ЛАУД».

Лайн-ап вечеринки:

  • ТУНАЙТ;
  • СТАНЦИЯ;
  • NPAVLOVV;
  • EL LI;
  • CLEVER;
  • SHIROMI;
  • SHULCIFER;
  • TRAZDEM;
  • FRO.

Стоимость: от 480 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
2 января 2025, четверг
22:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 8 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Синистер. Новые души
25 декабря - 8 января 2024
Алмаз Синема
Великолепная пятерка
28 декабря - 6 января 2023
Майский
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 11 января 2024
Майский
Елки-11
11 декабря - 8 января 2024
Люксор Тула
Последний ронин
26 декабря - 8 января 2024
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.