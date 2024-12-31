Электронная вечеринка в «Октаве»

2 января в «Октаве» пройдет новогодний электрофест.



С нами будут не только крутые локальные диджеи, но еще хедлайнером выступят амбассадоры вечериночного хауса — «ЛАУД».



Лайн-ап вечеринки:

ТУНАЙТ;

СТАНЦИЯ;

NPAVLOVV;

EL LI;

CLEVER;

SHIROMI;

SHULCIFER;

TRAZDEM;

FRO.

Стоимость: от 480 руб.