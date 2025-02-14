  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. День всех влюбленных и МолоТняК-2025: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация
День всех влюбленных и МолоТняК-2025: выходные в Туле

День всех влюбленных и МолоТняК-2025: выходные в Туле

А еще сольный концерт группы «Дисциплина Безбольной Биты» и стендап — в нашем обзоре выходных.

LOVE фестиваль

Когда: 15 февраля, суббота, 22.00.

Где: Кластер «Октава».

LOVE фестиваль

15 февраля в «Октаве» пройдет «LOVE-фестиваль». Все диджеи, бары и вечеринки в одном месте.

Музыкальная и романтическая ночь в День всех влюблённых, где всё украшено сердцами и розами, царит атмосфера любви и веселья.

 

МолоТняК-2025

Когда: 15–16 февраля, суббота–воскресенье, 16.00.

Где: Молодежный центр «Родина».

МолоТняк-2025

15 и 16 февраля в молодежном центре «Родина» пройдут отборочные концерты фестиваля «МолоТняК-2025».

 

Открытый микрофон

Когда: 14 февраля, пятница, 20.00.

Где: Кафе «Суп с котом».
Стоимость: от 150 руб.

Открытый микрофон

14 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

Дисциплина Безбольной Биты

Когда: 14 февраля, пятница, 21.00.

Где: Бар «Флигель».
Стоимость: 300 руб.

Дисциплина Безбольной Биты

14 февраля в баре «Флигель» выступит группа «Дисциплина Безбольной Биты». 

 

Ночь всех влюбленных

Когда: 14 февраля, пятница, 23.00.

Где: MINI by Concert Hall.

Ночь всех влюбленных

14 февраля в клубе MINI by Concert Hall вечеринка в честь Дня святого Валентина.

 

Дневной рейв в кофейне

Когда: 16 февраля, воскресенье, 13.00.

Где: Кафе «Волна» в «Октаве».

Дневной рейв в кофейне

16 февраля в кафе «Волна» в «Октаве» пройдет первая дневная кофейная вечеринка.

 

Лыжня России-2025

Когда: 15 февраля, суббота, 11.30.

Где: Веденино.

Лыжня России-2025

15 февраля в Веденино состоится XLIII традиционная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2025».

Любители активного и здорового образа жизни преодолеют дистанции от 600 м до 5 км свободным стилем.

 

Мама, папа, я — хоккейная семья

Когда: 15 февраля, суббота, 12.00.

Где: Губернский каток.

Мама, папа, я – хоккейная семья

15 февраля на Губернском катке пройдет семейный фестиваль «Мама, папа, я — хоккейная семья». Участников ждут веселые конкурсы и подарки.

 

а что в кино?

Холоп. Великолепный век

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
вчера, в 12:25 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где поесть: пробуем еду из непопулярных кафе с улицы Пирогова
Где поесть: пробуем еду из непопулярных кафе с улицы Пирогова
Строительство ЖК «Начало» завершено: какие обещания выполнил застройщик?
Строительство ЖК «Начало» завершено: какие обещания выполнил застройщик?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.