День всех влюбленных и МолоТняК-2025: выходные в Туле

А еще сольный концерт группы «Дисциплина Безбольной Биты» и стендап — в нашем обзоре выходных.

Когда: 15 февраля, суббота, 22.00. Где: Кластер «Октава».



15 февраля в «Октаве» пройдет «LOVE-фестиваль». Все диджеи, бары и вечеринки в одном месте. Музыкальная и романтическая ночь в День всех влюблённых, где всё украшено сердцами и розами, царит атмосфера любви и веселья. МолоТняК-2025 Когда: 15–16 февраля, суббота–воскресенье, 16.00. Где: Молодежный центр «Родина».



15 и 16 февраля в молодежном центре «Родина» пройдут отборочные концерты фестиваля «МолоТняК-2025». Открытый микрофон Когда: 14 февраля, пятница, 20.00. Где: Кафе «Суп с котом».

Стоимость: от 150 руб.

14 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон». Дисциплина Безбольной Биты Когда: 14 февраля, пятница, 21.00. Где: Бар «Флигель».

Стоимость: 300 руб.



14 февраля в баре «Флигель» выступит группа «Дисциплина Безбольной Биты». Ночь всех влюбленных Когда: 14 февраля, пятница, 23.00. Где: MINI by Concert Hall.

14 февраля в клубе MINI by Concert Hall вечеринка в честь Дня святого Валентина. Дневной рейв в кофейне Когда: 16 февраля, воскресенье, 13.00. Где: Кафе «Волна» в «Октаве».

16 февраля в кафе «Волна» в «Октаве» пройдет первая дневная кофейная вечеринка. Лыжня России-2025 Когда: 15 февраля, суббота, 11.30. Где: Веденино.



15 февраля в Веденино состоится XLIII традиционная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2025».



Любители активного и здорового образа жизни преодолеют дистанции от 600 м до 5 км свободным стилем. Мама, папа, я — хоккейная семья Когда: 15 февраля, суббота, 12.00. Где: Губернский каток.

15 февраля на Губернском катке пройдет семейный фестиваль «Мама, папа, я — хоккейная семья». Участников ждут веселые конкурсы и подарки.

а что в кино? Холоп. Великолепный век

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.