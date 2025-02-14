День всех влюбленных и МолоТняК-2025: выходные в Туле

LOVE фестиваль
Где: Кластер «Октава».
15 февраля в «Октаве» пройдет «LOVE-фестиваль». Все диджеи, бары и вечеринки в одном месте.
Музыкальная и романтическая ночь в День всех влюблённых, где всё украшено сердцами и розами, царит атмосфера любви и веселья.
МолоТняК-2025
Где: Молодежный центр «Родина».
15 и 16 февраля в молодежном центре «Родина» пройдут отборочные концерты фестиваля «МолоТняК-2025».
Открытый микрофон
Где: Кафе «Суп с котом».
Стоимость: от 150 руб.
14 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Дисциплина Безбольной Биты
Где: Бар «Флигель».
Стоимость: 300 руб.
14 февраля в баре «Флигель» выступит группа «Дисциплина Безбольной Биты».
Ночь всех влюбленных
Где: MINI by Concert Hall.
14 февраля в клубе MINI by Concert Hall вечеринка в честь Дня святого Валентина.
Дневной рейв в кофейне
Где: Кафе «Волна» в «Октаве».
16 февраля в кафе «Волна» в «Октаве» пройдет первая дневная кофейная вечеринка.
Лыжня России-2025
Где: Веденино.
15 февраля в Веденино состоится XLIII традиционная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2025».
Любители активного и здорового образа жизни преодолеют дистанции от 600 м до 5 км свободным стилем.
Мама, папа, я — хоккейная семья
Где: Губернский каток.
15 февраля на Губернском катке пройдет семейный фестиваль «Мама, папа, я — хоккейная семья». Участников ждут веселые конкурсы и подарки.