15 февраля на Губернском катке пройдет семейный фестиваль «Мама, папа, я – хоккейная семья». Участников ждут веселые конкурсы и подарки.



Фестиваль пройдет в четырех дивизионах:

«Семейный № 1» (два взрослых + ребенок (сын до 10 лет), (дочь до 11 лет);

«Семейный № 2» (два взрослых + ребенок (сын до 12 лет), (дочь до 12 лет);

«Семейный № 3» (один взрослый + 2 ребенка (сын до 12 лет), (дочь до 13 лет);

«Многодетные» (два взрослых + 2 ребенка).

Семьи приглашают к участию в фестивале. Подробности по телефону Федерации хоккея: +7 (4872) 21-64-94.



Заявку на участие можно прислать на почту: [email protected].