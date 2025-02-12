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Мама, папа, я – хоккейная семья

Мама, папа, я – хоккейная семья

15 февраля на Губернском катке пройдет семейный фестиваль «Мама, папа, я – хоккейная семья». Участников ждут веселые конкурсы и подарки.

Фестиваль пройдет в четырех дивизионах:

  • «Семейный № 1» (два взрослых + ребенок (сын до 10 лет), (дочь до 11 лет);
  • «Семейный № 2» (два взрослых + ребенок (сын до 12 лет), (дочь до 12 лет);
  • «Семейный № 3» (один взрослый + 2 ребенка (сын до 12 лет), (дочь до 13 лет);
  • «Многодетные» (два взрослых + 2 ребенка).

Семьи приглашают к участию в фестивале. Подробности по телефону Федерации хоккея: +7 (4872) 21-64-94.

Заявку на участие можно прислать на почту: [email protected].

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