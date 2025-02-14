Строительство ЖК «Начало» завершено: какие обещания выполнил застройщик?

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Прогулялись по новому жилому комплексу в Щекино и сравнили картинки проекта с реальностью.

Журналисты Myslo побывали на строительной площадке ЖК «Начало» в Щекино, когда дома еще были на этапе кирпичной кладки. Тогда же мы оценили удобные и просторные планировки, которым могут позавидовать многие высотки в областном центре.

Сейчас строительство и отделка домов завершены, скоро дольщики получат ключи. И мы решили сравнить картинки проектов и то, что получилось в итоге.

Первое, что мы оценили при входе в жилой комплекс, это удобные сквозные входы в подъезд, чтобы машины не заезжали во двор даже для разгрузки, а также удобные и современные домофоны — настоящие гаджеты с цветными дисплеями. Для автомобилей предусмотрена большая парковка — места хватит всем.

Фасады домов один в один как на картинке — те же цвета и формы. Во дворе все тоже точно повторяет проект: качели, лавки, спортивные площадки. Установлен даже спортивный комплекс от одного из ведущих производителей спортивного оборудования, а значит, это не только удобно, но и безопасно.

Отдельная любовь — зиплайн. Цепляетесь за него с одной стороны площадки, отталкиваетесь и летите в другую! Честно говоря, немного завидуем детям, которые будут гулять в этом дворе.

Проект предполагал уютные подъезды и холлы, в которых можно встретиться со знакомыми и провести время в ожидании гостей. Удивительно, но застройщики смогли выбрать мебель точь-в-точь, как на картинках, совпали даже цвета.

В холлах есть телевизоры и картины. Стильно и уютно!

Заглянули мы и в квартиры. В ЖК «Начало» есть планировки с одной спальней — около 45 кв. метров, а площадь некоторых — больше 100 кв. м. Все квартиры очень светлые из-за больших окон, которые есть даже в ванной!

Интересное остекление в спальнях — в них предусмотрено два окна или одно большое угловое в зависимости от планировки.

В некоторых планировках предусмотрено аж по три санузла, один из которых можно использовать в качестве постирочной.

В квартирах высокие потолки и большие кухни-гостиные. А на последних этажах домов есть просторные террасы. Учитывая хороший вид из окна с деревьями и без высотной застройки, провожать закаты и встречать рассветы здесь будет очень приятно.

Будущие жители получат ключи уже в этом месяце. Свободных квартир в жилом комплексе осталось мало, но они еще есть, поэтому вы еще можете успеть стать счастливым обладателем квадратных метров в ЖК «Начало».

Записаться на просмотр квартиры и забронировать ее можно по телефону 706-006. Пусть этот звонок изменит вашу жизнь к лучшему!

Подробная информация об объекте — на сайте застройщика.

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