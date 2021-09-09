СПБЧ
11 сентября на День города в кластере «Октава» выступят Кирилл Иванов и Женя Борзых, фронтмены группы «Самое Большое Простое Число».
За 15 лет (да-да, группа была создана еще в 2006 году!) ребята перепробовали множество жанров и стилей. Тут вам и грув, и нежное техно, и дурманящее диско... и, конечно, необычные речитативы... Порой неоднозначные, но всегда въедающиеся в память. На этот раз музыканты устроят в павильоне кластера двухчасовой DJ-set.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
11 сентября 2021, суббота
20:00
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 700-1600 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽