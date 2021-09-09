11 сентября на День города в кластере «Октава» выступят Кирилл Иванов и Женя Борзых, фронтмены группы «Самое Большое Простое Число».

За 15 лет (да-да, группа была создана еще в 2006 году!) ребята перепробовали множество жанров и стилей. Тут вам и грув, и нежное техно, и дурманящее диско... и, конечно, необычные речитативы... Порой неоднозначные, но всегда въедающиеся в память. На этот раз музыканты устроят в павильоне кластера двухчасовой DJ-set.

Вход свободный.