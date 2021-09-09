Полумарафон «Оружейная столица»
12 сентября на новой Казанской набережной стартует полумарафон «Оружейная столица».
Полумарафон «Оружейная столица» обещает стать одним из самых ярких событий серии забегов Тульского марафона. Участники стартуют с новой Казанской набережной и побегут по центральным улицам! Забег приурочен ко Дню города, а это значит, что в течение всего дня вас ждут самые разные развлечения: концерты, мастер-классы, яркие фотозоны, детская анимация и праздничный салют.
Как всегда, здесь для вас подготовят электронный хронометраж, индивидуальные номера, необычные медали и уже полюбившиеся всем фирменные тульские пряники. А еще при регистрации вы сможете приобрести яркие коллекционные футболки!
На полумарафоне «Оружейная столица» вы не просто пробежите по самым красивым местам Тулы, но и окунетесь в атмосферу незабываемого городского праздника.
Где и когда?
Тула, Тула
12 сентября 2021, воскресенье
07:30
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽