12 сентября на новой Казанской набережной стартует полумарафон «Оружейная столица».

Полумарафон «Оружейная столица» обещает стать одним из самых ярких событий серии забегов Тульского марафона. Участники стартуют с новой Казанской набережной и побегут по центральным улицам! Забег приурочен ко Дню города, а это значит, что в течение всего дня вас ждут самые разные развлечения: концерты, мастер-классы, яркие фотозоны, детская анимация и праздничный салют.

Как всегда, здесь для вас подготовят электронный хронометраж, индивидуальные номера, необычные медали и уже полюбившиеся всем фирменные тульские пряники. А еще при регистрации вы сможете приобрести яркие коллекционные футболки!

На полумарафоне «Оружейная столица» вы не просто пробежите по самым красивым местам Тулы, но и окунетесь в атмосферу незабываемого городского праздника.