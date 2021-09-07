Dancing Plague
10 сентября в культурном центре «Типография» пройдет post-punk вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд.
Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму! На ней вас ждёт море сюрпризов! ВИА «ПЫЛИНКИ» - местная и всеми любимая пост-панк группа с невероятно динамичными хитами и супер ритмами. Они заставят вас танцевать до утра и точно взорвут танцпол!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 сентября 2021, пятница
22:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
25 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2800 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽