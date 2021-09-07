11 сентября в творческом кластере «Октава» пройдет лекция Егора Пронина «Неформалы второй половины ХХ века. Тула». Лет 70 назад фраза «пойдем прогуляемся по проспекту Ленина» звучала бы как «пойдем тусоваться на БРОД». Именно так (сокращенно от «Бродвей») называли главную улицу Тулы стиляги.

О них (а еще битниках, панках, металлистах, готах, реперах и хиппи) поговорим на лекции Егор Пронин.

Вы узнаете:

где тусовались тульские неформалы;

во что одевались;

какую музыку слушали;

и почему были «не в почете» у власти.

Одни участники лекции смогут открыть для себя что-то новое, а другие — вспомнить хорошо забытое старое.

Кстати, директор кластера Дмитрий Барсенков танцевал брейк и занимался тюнингом, пиар-менеджер Галина Гончарова и руководитель студии Oktava Lab Артем Гудков были готами, а технический директор Денис Архангельский - панком!