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Неформалы второй половины ХХ века. Тула

Неформалы второй половины ХХ века. Тула

11 сентября в творческом кластере «Октава» пройдет лекция Егора Пронина «Неформалы второй половины ХХ века. Тула». Лет 70 назад фраза «пойдем прогуляемся по проспекту Ленина» звучала бы как «пойдем тусоваться на БРОД». Именно так (сокращенно от «Бродвей») называли главную улицу Тулы стиляги. 

О них (а еще битниках, панках, металлистах, готах, реперах и хиппи) поговорим на лекции Егор Пронин.
 
Вы узнаете: 
 
  • где тусовались тульские неформалы; 
  • во что одевались;
  • какую музыку слушали;
  • и почему были «не в почете» у власти. 
Одни участники лекции смогут открыть для себя что-то новое, а другие — вспомнить хорошо забытое старое. 
 
Кстати, директор кластера Дмитрий Барсенков танцевал брейк и занимался тюнингом, пиар-менеджер Галина Гончарова и руководитель студии Oktava Lab Артем Гудков были готами, а технический директор Денис Архангельский - панком!
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
11 сентября 2021, суббота
17:30
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Касса
OTTO DIX
Купить билет
26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
Купить билет
21 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1600 ₽
Ансамбль «Берёзка»
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13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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