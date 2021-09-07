Москва-Петушки
11 и 24 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты на 11 сентября и 24 сентября можно по ссылкам.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
11 сентября 2021, суббота
18:30
24 сентября 2021, пятница
19:00
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 700-1600 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽